Il premio Catullo vinto da Sofia

Sono tutti veronesi gli studenti premiati alla quattordicesima edizione del Novum Certamen Catullianum, il concorso di interpretazione critico-letteraria dei componimenti di Catullo rivolto agli studenti dei licei del Veneto e delle province di Trento, Brescia, Mantova e Pordenone. Quest’anno hanno partecipato 41 studenti di otto licei, di cui cinque veronesi (Agli Angeli, Scipione Maffei, Angelo Messedaglia, Enrico Medi di Villafranca e Guarino Veronese di San Bonifacio) oltre ai licei «Leopardi Majorana» di Pordenone, «Giuseppe Berto» di Mogliano Veneto (Treviso) e «San Giovanni Antonio Farina» di Vicenza. I primi due posti del podio sono stati conquistati dal Maffei: medaglia d’oro e borsa di studio di 500 euro offerta dal Comune di Lazise a Sofia Scaduto, argento e borsa di studio di 300 euro per Giovanni Zerman. Terzo posto ex aequo per Maria Flaminia Nasone del liceo Agli Angeli e Anna Perbellini del Messedaglia, a cui il Comune di Lazise ha donato 200 euro ciascuna. Posti d’onore e riconoscimento di 50 euro sono stati assegnati ad altre tre finaliste: Guixia Hu del liceo Guarino Veronese, Francesca Bertamé del Medi di Villafranca e Giulia Andreis del Maffei. Menzione anche agli studenti che hanno meritato votazioni dal 70 al 74/100: Elisa Grossi e Matilde Melli del Medi, Erminia Milani del Maffei, Alice Nacchia del Messedaglia, Thomas Sciascia e Gaia Santarelli del Guarino Veronese. A tutti i 13 classificati nelle migliori posizioni sono stati consegnati anche un diploma di merito e un volume artistico offerto dalla Fondazione Cariverona. Quest’anno la prova era incentrata su tre carmi di Catullo accomunati dal tema della delusione d’amore. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Dogana Veneta di Lazise, culla del Certamen fin dalla sua istituzione avvenuta nel 1967 grazie al professor Lanfranco Vecchiato (dopo diversi anni di sospensione il concorso fu ripreso nel 2006). Il professor Francesco Vecchiato ha ricordato il padre, di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della morte, assieme a Gino Barbieri, uno degli intellettuali veronesi più influenti del secolo scorso (morì nel 1989) che sostenne il concorso in vari modi e anche sotto il profilo economico negli anni in cui fu presidente della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno. «È fondamentale tenere viva la cultura classica, non solo nella scuola ma come dimensione della vita», ha sottolineato Stefano Quaglia, già provveditore agli studi di Verona e da anni nella commissione scientifica del Certamen assieme ai professori Angiolina Martucci Lanza, Armando Gallina e Calogero Carità. «Il Certamen Catullianum è uno degli eventi più culturalmente elevati che abbiamo e ne andiamo fieri. Ci serve per promuovere la cultura e dare un segnale ai giovani della sua importanza», ha rimarcato il sindaco di Lazise Luca Sebastiano. Per le prossime edizioni del premio non sono escluse novità: la più importante annunciata da Quaglia è la possibilità di allargare l’analisi a poesie di altri autori classici. Se così sarà il Certamen Catullianum si trasformerà in «Certamen poeticum benacense», oppure «lacisiense» se si vorrà dare risalto al legame con il paese che gli ha dato i natali. •

K.F.