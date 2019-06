Da prima delle 14 fino alle 14.30 il centro storico di Lazise è rimasto completamente bloccato in ogni attività turistica, in particolare bar e ristoranti per un blocco totale della erogazione della energia elettrica.

Allarmi e segnali acustici attraversavano vie e calli segnalando l'assenza di energia elettrica. Un grave danno per l'immagine del paese che vive di turismo e per l'economia locale.

I tecnici dell'Enel sono stati informati e hanno ripristinato l'erogazione della elettricità.

Sergio Bazerla