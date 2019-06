«Aggiungere Terme a Colà? È nell’interesse di pochi»

«Non c’è una documentazione o una giustificazione storica, se non il fatto che in alcuni fossi scorreva l’acqua calda. Località termali come Caldiero o Sirmione sono nominate e conosciute ancora dall’antichità romana e non mi pare che riportino scritto la dicitura “Terme”». L’architetto Silvia Benoni vive, come la sua famiglia da generazioni, a Colà di Lazise. E invita a meditare sulla proposta, avanzata da un gruppo di cittadini, di modificare il toponimo della frazione aggiungendo «Terme» considerata la presenza di Villa dei Cedri. «Anche l’antica località termale di Bagno Vignoni, nel Senese, ha mantenuto il nome storico e non mi sembra abbia cambiato il toponimo. Non solo. In Toscana la cittadinanza ha rispetto per il proprio territorio, non ha mai pensato di svalutarne il paesaggio con strutture ricettive inadeguate, ma al contrario ha sempre voluto fossero integrate con l’ambiente tali da preservare il patrimonio naturalistico», prosegue. «Aggiungere la parola “Terme” è indubbio che costituirebbe una valorizzazione dei terreni, degli immobili e delle attività commerciali. Come non ricordare che nell’ultimo periodo, dopo che Villa dei Cedri ha sfruttato l’acqua calda, si è verificata una crescita comunitaria benefica con la nascita di bed&breakfast, di attività familiari e commerciali a dimensione umana. Non è certo da rinnegare questo, ma non dimentichiamo che l’avidità del mero soldo, e lo sostengo pur avendo la mia famiglia una proprietà in paese a Colà, può portare col tempo ad alterare il luogo, l’atmosfera naturale che caratterizza il paese di Colà e i suoi dintorni». Il rischio, sostiene l’architetto, è che si arrivi a una realtà come Abano Terme, un mondo cresciuto con strutture ricettive in maniera abnorme snaturando il contesto ambientale unico come quello dei Colli Euganei. «Il risultato è un ambiente anonimo che pur di racimolare clienti offre soggiorni stracciati per fare cassa», dice. «Come cittadina con una “normale” coscienza civile, mi sento in dovere di sensibilizzare chi mi sta attorno per giungere insieme a capire che tutelare e conservare il nostro patrimonio artistico-naturalistico è e deve essere il nostro scopo per il futuro non solo prossimo, ma per chi verrà dopo di noi», afferma. «Il cliente o l’ospite viene nel nostro territorio non solo per godere i benefici delle sorgenti di acqua calda ma anche perché trova condizioni familiari accoglienti inserite in un paesaggio naturalistico meraviglioso. L’acqua calda e le terme incluse sono in una struttura privata, Villa dei Cedri che con la villa, gli annessi e il parco è patrimonio sotto tutela, vincolato e intoccabile», prosegue. «Quindi chi avrebbe veramente interesse a un’espansione economica è tale società. L’aggiunta di una singola parola porterebbe a modificare con gli anni il nostro territorio con costruzioni inopportune e a scapito delle piccole attività familiari già esistenti. Ciò che rimarrebbe immutato, vergine, incontaminato sarebbe proprio il Parco, tutelato da ferrei vincoli ambientalistici. Ma intorno?». «Spero che questi miei pensieri, rivolti alla mia comunità di Colà,», sottolinea Benoni, «non rimangano solo parole sulla carta, ma pensieri da condividere, riflessioni da mettere in comune, visti anche in una prospettiva futura. Il nostro paesaggio è una ricchezza». «Mi auguro», conclude l’architetto, «che i miei concittadini mantengano quel carattere di comunità che li contraddistingue. Persone attente ai bisogni dell’ospite come se fosse il proprio vicino di casa, accompagnandolo ad apprezzare tutte le nostre bellezze, i campi, le colline, lo sfondo del lago, un paesaggio naturale che è un ambiente irripetibile». •