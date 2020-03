Addio a Renato Rama calciatore ed ex assessore

Dopo breve malattia se ne è andato ad 89 anni Renato Rama. Lascia la moglie Giuseppina e il figlio Giulio. I funerali si svolgono nella chiesa parrocchiale dei Santi Zenone e Martino martedi 3 marzo alle 15. Renato Rama è stato per Lazise un vero e proprio riferimento per la vita sociale e sportiva. Da giovanissimo ha giocato a calcio nella squadra locale con buoni risultati. La passione per lo sport lo ha coinvolto immediatamente tanto che dopo gli anni giovanili del gioco è divenuto dirigente di A.C. Lazise e poi presidente per molti anni. Ha saputo comunque ritagliare anche tempo per la politica locale, oltre ad essere stato per lungo tempo un commerciante provetto e un buon imprenditore nel settore della grande distribuzione. Con il sindaco Giacomino Scienza, al tempo della Democrazia Cristiana, Rama ha svolto per diversi mandati la funzione di assessore al commercio e allo sport. Sempre con piglio manageriale e deciso. E dopo l'impegno politico ha assunto per alcuni lustri la presidenza dell'associazione anziani Lazise, di cui è rimasto presidente onorario. «È sempre stato un uomo impegnato sia nell'attività professionale che nel mondo sociale», afferma il sindaco Luca Sebastiano, «e ha sempre agito nell'interesse della comunità con decisione e con spirito di comunicativa. Sicuramente una grave perdita per tutta la nostra comunità». «Con lui ho lavorato diversi anni nell'associazione anziani», dice Vittoria Pachera, l'attuale presidente del sodalizio della terza età, «e posso dire che è sempre stato attivissimo e sempre pronto a fare per tutti gli iscritti. È sempre rimasto molto legato alla nostra realtà e fin che ha potuto è sempre venuto a trovarci e ad incoraggiarci. Sono e siamo veramente molto rammaricati della sua dipartita; è davvero un pezzo di storia della nostra Associazione che ne va». «Con lui ho condiviso molti anni con l'AC Lazise nel mio ruolo di vicesegretario», afferma Gianni Faccioli, «e certe volte era davvero difficile seguirlo nella sua dinamicità. Un grande presidente che ha saputo portare la squadra a ottimi livelli cogliendo anche splendidi successi».

S.B.