Il Garda investe sugli hotel di lusso: ne aprono tre

La differenza la fanno la vista aperta sul lago e la storia, quella di una realtà - la bresciana - che si è aperta fin dagli esordi al turismo dell’alta borghesia e oggi conserva gli spazi e la tradizione in cui sviluppare il turismo di lusso. Ma al cliente che predilige le 5 stelle comincia a guardare anche la sponda veronese, pur avendo le radici in un’offerta ricettiva variegata per tipologia e target, con una propensione per il turismo all’aria aperta. Senza contare il fenomeno del proliferare di alloggi per vacanze. Sviluppo, come abbiamo raccontato sull’Arena, che non trova la contrarietà di Federalberghi Garda Veneto che però chiede un maggior controllo alle amministrazioni comunali volto a eliminare il sommerso e a premiare la professionalità. Da questo mix esce inevitabilmente l’identikit di chi arriva sulla sponda orientale del Benaco.

Il lago di Garda veronese i cinque stelle

«Ma non siamo meno attrattivi nei confronti di una clientela d’alto tenore», afferma Paolo Artelio presidente della Fondazione Destination Verona& Garda, ente camerale che gestisce promozione del turismo, pianificazione strategica e marketing. «La realtà è che la nostra sponda ha solo un paio di alberghi da cinque stelle super. Un gap con i bresciani che presto sarà colmato con l’apertura di alberghi di lusso ad Albisano, Pacengo e Peschiera.

Non dimentichiamo però che la Riviera degli Olivi è una destinazione da grandi numeri (si stimano 13 milioni di presenze nell’ultimo anno ndr.), attrattiva per tipologie diverse di visitatori che necessitano di offerte eterogenee», conclude Artelio. «Il confronto con i lombardi non sta in piedi», afferma Ivan De Beni presidente di Federalberghi Garda Veneto. «Il turismo nasce prima nel bresciano e da subito poggia su strutture di richiamo per l’alta borghesia. Noi partiamo molto dopo specializzandoci sulla vacanza all’aperto e nei campeggi da Peschiera a Garda: bungalow, residenziale, alloggi vacanze. Insomma un target meno incentrato sul lusso a differenza dell’altra sponda o del Trentino che ha richiamato investitori facoltosi. Difficile comunque trovare una risposta univoca: sono molti i fattori che richiamano i grossi imprenditori».

«Dove vogliamo andare?»

De Beni lancia una provocazione: «Dobbiamo chiederci dove vogliamo andare. Indipendentemente dalle stelle, da anni come categoria albergatori diciamo di fermarci. Va stretto il campo, stop ad ulteriori possibilità di sviluppare alberghi. Recuperiamo l’esistente. Di troppo turismo si muore. Il lago di Garda sta raggiungendo un livello di saturazione preoccupante». Fare come alle Hawaii. «Lì con coraggio hanno cominciato a ridurre gli accessi. Si sono accorti dei grossi problemi sia per i residenti e l’ecosistema. Dobbiamo pensarci anche noi», conclude.

Stefan Margesin, direttore del Quellenhof Luxury Resort di Lazise, sostiene: «La concorrenza di nuovi hotel a cinque stelle può solo fare bene al turismo gardesano. Richiama clienti da tutto il mondo e innalza in nome della destinazione». Il Quellenhof è un cinque stelle lusso con 68 suite aperto nel marzo del 2019 e che nell’ultimo anno ha registrato un’occupazione vicina al cento per cento, dove una camera basic parte in estate da 800 euro e una suite arriva a oltre quattromila. «I nostri clienti vengono da tutto il mondo. Abbiamo americani, arabi e tutti sono attratti dalla bellezza del luogo e dalla centralità. In poco tempo si raggiunge Venezia e Milano. Apprezzano i locali dei paesi e non mi è mai capitato di sentire lamentele per i servizi che offrono la ristorazione e lo shopping. Si fermano nel nostro albergo per usufruire dei molteplici servizi interni ma amano uscire, visitare cantine e posti all’aria aperta. Quasi sempre tornano più volte nel corso dell’anno», conclude Margesin, tanto che il Quellenhof quest’anno chiuderà solo due settimane in gennaio. A Bardolino, all’Aqualux Hotel Suite&Spa, quattro stelle super, la direttrice Lara Udovini non ha dubbi: «Bisogna offrire un rapporto qualità-prezzo alto per una clientela più selezionata. La richiesta del segmento lusso è molto alta. Qui nel lago Veneto il turismo americano non è mai decollato rispetto al bresciano e a Riva, dove ci sono più realtà di un certo livello e una vista sul Garda impareggiabile».•.