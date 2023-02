Lago e stagionali: per 330 posti solo 140 candidati

La Regione con il suo ente strumentale Veneto Lavoro, in collaborazione con l’ente bilaterale del commercio e del turismo scaligero e il supporto dello Sportello Lavoro di Peschiera. Nel centro del Basso Lago si sono tenuti ieri gli incontri tra imprese turistiche del Lago Garda e candidati a un lavoro per la prossima stagione, che inizia tra marzo e aprile.

Stagionali, una rarità

Il problema è trovare gli stagionali sempre più rari. Molti profili, complice la pandemia, hanno spostato la loro attenzione verso comparti, che offrono maggiori sicurezze con contratti più lunghi o a tempo indeterminato. Così, già dall’anno scorso la carenza del personale si è fatta sentire in modo pesante. Quest’anno hotel, campeggi, ristoranti e attività commerciali hanno iniziato a cercare manodopera già a dicembre, tuttavia tanti posti restano vacanti.



Candidature online

Veneto Lavoro, l’agenzia regionale per il lavoro, ha aperto uno spazio per le candidature online di potenziali stagionali, mentre l’ente bilaterale ha diffuso tra le imprese iscritte l’annuncio dell’iniziativa. Il Cpi, Centro per l’impiego, di Affi ha selezionato i curriculum. A Peschiera si sono così incrociate le disponibilità di 140 aspiranti lavoratori con le esigenze di 21 aziende, che cercavano però di coprire 330 posizioni, soprattutto receptionist (75 candidature), personale di cucina (61), camerieri e baristi (77), oltre ad addetti alle pulizie ai piani, facchini, manutentori del verde nei campeggi. «Dei 150 candidati selezionati, 140 si sono presentati. Come rappresentanti delle organizzazioni sindacali nell’ente bilaterale, abbiamo accolto gli aspiranti lavoratori, spiegato che il contratto che molti di loro dovranno firmare deve avere alcune caratteristiche, ad esempio indicare orari di servizio e turni di riposo. Infine, abbiamo illustrato la struttura della busta paga», dichiara Giosué Rossi di Fiscascat Cisl (Federazione di categoria che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici del settore terziario, turismo e servizi, per i quali stipula i relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro, anche nelle sue articolazioni territoriali e aziendali). Poi via ai colloqui. «L’impressione è che nei prossimi giorni saranno firmati diversi contratti», prosegue Rossi.

Niente giovani

A colpire è l’assenza di giovani. «Si sono presentati immigrati o italiani tra i 40 e i 50 anni, che, perso il lavoro, cercano di ricollocarsi nel turismo», sottolinea. «La giornata ha dato buoni risultati, tanto che ci proponiamo di chiedere al Cpi di Verona di collaborare all’organizzazione di due iniziative analoghe in città e in Lessinia», precisa Rossi.



Esperienza da ripetere

D’accordo anche gli imprenditori. «L’esperienza è da ripetere i prossimi anni. Può aiutare a colmare le carenze negli organici di cui tutte le aziende soffrono», commenta Mirko Lorenzini, che rappresenta Federalberghi nell’ente bilaterale. Anche l’hotel di famiglia di Lorenzini, a Torri del Benaco, ha approfittato per cercare camerieri di sala, un facchino e un portiere di notte. «Una quindicina in tutto; le candidature però sono risultate inferiori», riferisce. Bisogna quindi continuare ad attivarsi anche attraverso altri canali. Un problema generale, soprattutto per chi è alla caccia di cuochi disposti a lavorare nei week end, quando i clienti vanno più spesso al ristorante. Le criticità nel trovare addetti riguardano soprattutto le strutture della zona dell’Alto Lago, come segnalano dal Cpi di Affi. «A Malcesine, ad esempio, è difficile arrivare, per questioni di viabilità: tutti cercano fino a Garda», precisano.



Iniziativa online

Per continuare a supportare le imprese nella ricerca si pensa a organizzare un Incontra Lavoro online, dedicato a chi vive in altre regioni e non può spostarsi per partecipare ai recruiting in presenza.