Torna dal 14 al 16 febbraio “Lago di Garda in Love”, manifestazione dedicata agli innamorati. Nove i Comuni gardesani coinvolti per un evento giunto alla terza edizione e che vede tra le nuove amministrazioni aderenti Brenzone, Malcesine, la bresciana Toscolano Maderno e Borghetto di Valeggio sul Mincio. Con loro gli “storici” Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri.

Comune denominatore il …cuore delle coppie innamorate che avranno l’opportunità di più di uno svago e intrattenimento passeggiando nei vari paesi coinvolti e messi in rete alla ricerca d’iniziative in grado di tenere sempre alto, anche in periodi turisticamente “morti”, l’appeal di un territorio baciato da Madre natura ma a volte “violentato” dalla mano dell’Uomo che deturpa luoghi, paesaggi, scorci inimitabile. Esattamente quest’ultimi cercano le coppie d’innamorati per suggellare momenti indelebile della vita.

La conferenza stampa dell’evento si è svolta a Venezia, a Palazzo Balbi, con in prima fila l’assessore al turismo del Veneto Federico Caner. Al suo fianco anche il sindaco di Brenzone Davide Benedetti, gli assessori Ivan Ferri (Garda), Bruna Bigagnoli (Valeggio), Elena Buio (Lazise), Alessandro Comincioli (Toscolano Maderno) e il consigliere comunale di Bardolino Carlotta Bonuzzi. Presente anche il vice sindaco di Bardolino Katia Lonardi. A coordinare il tutto Loris Danielli di “Promo E20 srl” collante organizzativo dell’evento. Tutte le località coinvolte ospiteranno il grande cubo con la scritta LOVE: una postazione dove scattare dei selfie romantici.

Stefano Joppi