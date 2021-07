La star hollywoodiana Prochnow vive in paese

In Germania è un’autentica star, tanto che l’emittente tedesca Ard, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, gli ha dedicato un ampio servizio. O, meglio, ha inviato una troupe sul Lago di Garda per ritrarre i momenti di vita quotidiana di Jurgen Prochnow, attore che deve molta della sua celebrità al film «U-Boot 96», uscito nel 1981 ma tutt’oggi considerato una delle migliori proiezioni di guerra mai realizzati a livello mondiale. Un film che ottenne sei nomination all’Oscar. Da quel momento in poi, Hollywood si è accorta di Prochnow e ne ha sfruttato le doti di attore caratterista, impiegandolo in particolar modo in ruoli di antagonista dell’eroe di turno. Tra i suoi film ricordinamo La Fortezza, Dune, Beverly Hills Cop II, Un piedipiatti a Beverly Hills (1987) e Il seme della follia (1994). Da quando è tornato da Hollywood a Berlino, sua città natale, ha deciso di acquistare per le vacanze una casa sulla collina di Bardolino. Un buon ritiro, un feudo immerso tra i vigneti, con una vista mozzafiato sul lago di Garda e in particolare su Punta San Vigilio, che da trent’anni scandisce le sue ferie in Italia. La troupe tedesca arrivata sulla collina gardesana si è avvalsa, in un primo momento, di una serie di informazioni relative al territorio lacustre dall’altoatesino Manfred Canins, già consulente strategico marketing del Consorzio Turistico Lago di Garda Veneto: anche lui così innamorato di Bardolino tanto da farne luogo della sue vacanze. «La prima emittente televisiva tedesca Ard ha dedicato a Jurgen Prochnow, nel corso della trasmissione Brisant, la nostra Vita in Diretta per intenderci, un servizio di oltre due minuti girato tra il paese di Bardolino, Lazise e la sua casa e l’ha mandato in onda il 10 giugno, giorno del compleanno dell’attore», racconta Canins, sottolineando che il programma ha una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori. Una promozione turistica del Benaco totalmente gratuita, grazie ad uno dei tanti personaggi famosi che scelgono la bellezza del Garda. I festeggiamenti del popolare attore sono stati ripresi anche da testate giornalistiche tedesche come il settimanale «La Bunte», tiratura di quasi 342mila copie, che ha dedicato tre pagine a Prochnow. «A Bardolino passo tanto tempo assieme a mia moglie Verena Wengler (terza moglie ndr). Amo stare in mezzo alla natura, fare lunghe passeggiate e alla sera scendere in paese per gustarmi la cucina e il vino. La vista su San Vigilio mi fa rimanere sempre a bocca aperta», ha dichiarato l’attore che in autunno girerà un film in Irlanda.•.