La Scuola di polizia riparte con 63 i nuovi allievi

Inizierà domani alla Scuola di polizia il 209° corso Allievi agenti. Saranno 63 le nuove leve, provenienti dalla provincia di Verona e dalla Sicilia, che torneranno ad animare le aule, il poligono, la palestra, i piazzali, gli alloggi e la mensa della Scuola del centro arilicense. I futuri agenti seguiranno il programma di addestramento cimentandosi tra l’altro nella pratica di difesa personale, tecniche operative, circolazione stradale e addestramento al tiro. Il percorso formativo di ragazze e ragazzi provenienti dalle Forze armate avrà una durata complessiva di otto mesi e si articolerà, in tutte le Scuola di polizia d’Italia, in quattro fasi bimestrali. Per lo svolgimento delle prime due fasi i frequentatori verranno suddivisi, nel rispetto delle necessarie norme igienico-sanitarie dettate dal Covid 19, in due aliquote, che si alterneranno tra la fase addestrativa e la fase di formazione a distanza, presso il loro domicilio. Gli allievi che inizieranno il corso alla Scuola di polizia, dopo la pausa della settimana di ferragosto, torneranno al loro domicilio per seguire da casa le lezioni di didattica. Viceversa gli allievi che hanno invece terminato le lezioni teoriche, torneranno nelle le Scuole di assegnazione per le esercitazioni pratiche. La terza fase, che avrà inizio ai primi di ottobre, verrà svolta a corso riunito con modalità che saranno stabilite, anche in relazione alla situazione sanitaria nazionale. Al termine del semestre, poi, gli Allievi assumeranno la qualifica di agenti in prova e inizieranno a svolgere il periodo di applicazione pratica, della durata di due mesi (quarta fase), negli uffici o i reparti, dove resteranno definitivamente, dopo aver ottenuto il parere favorevole, a conclusione del periodo di prova. •

S.J.