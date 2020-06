La prima messa celebrata a Villa Carrara Bottagisio

Una prima assoluta. La spettacolare e suggestiva location del Parco pubblico aperto di Villa Carrara Bottagisio, a pochi metri dal lago, ha ospitato, sabato sera, la messa celebrata da don Flavio Miozzi. L’idea è stata dello stesso pastore delle anime del centro lacustre che dopo aver ricevuto il via libera dall’Amministrazione comunale ha condiviso il progetto con la Consulta ministeriale, l’ex consiglio pastorale, e le catechiste che non hanno avuto alcuna remora nell’accettare la proposta. A spingere don Flavio ad uscire dalla parrocchiale dei santi Nicolò e Severo e scegliere un luogo immerso nella natura, seppure nel centro storico di Bardolino, il desiderio di un gesto forte in grado di smuovere le anime, «riabbracciare» il senso di fratellanza. «È un momento significativo per tutta la nostra comunità. Il trovarsi insieme, dopo un’interruzione di quasi tre mesi, attorno al grande dono dell’eucarestia, fonte e culmine della nostra vita cristiana», ha detto in apertura di celebrazione il parroco con al suo fianco don Giuseppe Lombardi. L’altare, spartano e rialzato su di una pedana, è stato posto davanti all’ingresso della storica dimora che risale agli ultimi anni del Settecento (i primi documenti sono del catasto napoleonico del 1816); villa acquistata da Comune, nel 1970, dall’allora sindaco Armando Gallina per 375 milioni di lire. Da dietro l’altare gli occhi di don Flavio hanno cosi spaziato sul gran numero di fedeli presenti, tutte le sedie erano occupate e molti sono rimasti in piedi, ma soprattutto sulle acque del Garda. E poco importa se durante la messa è rimbombato il rumore, tutt’altro che soave, di un motoscafo lanciato di gran carriera o se lo scampanellio del trenino turistico per un attimo si è «intrufolato» tra un amen e un osanna. Si tratta di segni importanti della ripresa turistica di un paese che vive grazie all’industria del forestiero e che vede oggi molte famiglie preoccupate per un’assunzione stagionale che non arriva. Colpa esclusiva di una pandemia da coronavirus che per mesi ha tenuto chiuse le attività e interrotto i flussi turistici, linfa vitale per l’economia gardesana. Una celebrazione che ha tenuto conto delle disposizioni ministeriale sulle distanze da tenere per eventi all’aperto grazie al vigile controllo garantito dal Gruppo alpini di Bardolino e dall’Avis comunale con i volontari a dispensare gel igienizzante per le mani. A suggellare un’esperienza inusuale per il posto prescelto l’attenzione arrivata dall’alto: le nuvole minacciose hanno aspettato la fine della messa prima di scatenare il temporale. Giusto il tempo per raccogliere le sedie e fuggire a casa. Ma non tutti. «Ho trovato riparo nell’adiacente sede degli Alpini», racconta il giorno dopo don Flavio Miozzi raggiante per la numerosa partecipazione di parrocchiani. «È stata un’esperienza importante che ci ha anche permesso di “aprire le porte” ai tanti che non avrebbero trovato posto in chiesa per via degli ingressi contingentati. Ieri sera poi ho parlato con il sindaco e gli ho chiesto la possibilità di ripetere anche nei mesi di luglio e agosto, al sabato, questa iniziativa». E la risposta farà felice i molti fedeli presenti due giorni fa alla celebrazione a Villa Carrara Bottagisio: «Mi è sembrato propenso ad accettare l’invito». Il primo cittadino conferma la volontà di aprire le porte del monumento: «Volentieri asseconderò qualsiasi altra richiesta di don Flavio, ogni qual volta il parco di Villa Carrara Bottagisio sarà libero», afferma il sindaco Lauro Sabaini presente alla messa. Le celebrazioni, quindi, continueranno all’ombra di un monumento storico del paese. •

