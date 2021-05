La Nostra Casa si allarga per accogliere nuovi ospiti

Il Consiglio comunale di Peschiera del Garda ha dato parere favorevole unanime al rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione e l’ampliamento de «La Nostra Casa» di San Benedetto di Lugana, struttura di accoglienza per persone con disabilità e di aiuto a chi è senza fissa dimora o in difficoltà economica. Il passaggio in Consiglio era l’ultimo del lungo iter che ha accompagnato il progetto fortemente voluto dal fondatore don Bruno Pozzetti, mancato nel luglio del 2017, per rispondere sempre più e sempre meglio alle necessità del territorio. «Un progetto ambizioso e assolutamente utile per Peschiera», ha sottolineato la sindaca Orietta Gaiulli presentando la delibera con cui sono state concesse delle deroghe rispetto alla normativa urbanistica comunale, giustificate dall’utilità sociale dell’opera. È sotto gli occhi di tutti il bene compiuto in questi quarant’anni, all’inizio con le prime attività messe in piedi in un appartamento in località Dolci, poi dal 1990 nell’attuale struttura di località corte Palazzo messa a disposizione dalla parrocchia di San Benedetto. Favorevoli anche i consiglieri di minoranza. «Un progetto encomiabile», lo ha definito Davide Fasoli (La Civica), mentre Mirjana Stampfer e Bruno Dalla Pellegrina (Lega) hanno ricordato don Bruno per tutto ciò che ha fatto per le persone bisognose e con disabilità. L’intervento riguarderà l’ala est, quanto rimane di un annesso rustico composto da porticati, fienili e cantine, oggi utilizzata solo in parte come deposito (il corpo centrale della struttura è stato oggetto della prima ristrutturazione conclusa nel 2004). Le deroghe prevedono la possibilità di demolire e ricostruire con ampliamento (presupposto è il parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali sull’«insussistenza dell’interesse culturale» di corte Palazzo), di aumentare la superficie coperta, la volumetria e l’altezza di 1,30 metri rispetto all’attuale. «Quella del Consiglio comunale era l’ultima autorizzazione importante dopo il via libera già ottenuto dalla Soprintendenza e dai Servizi sociali della Regione Veneto», spiega Luca Tartarotti, presidente dell’associazione «La Nostra Casa Odv», «adesso ci saranno i tempi tecnici per ottenere la licenza edilizia, contiamo di avviare il cantiere entro l’anno». Un traguardo che emoziona. «È motivo di soddisfazione», prosegue Tartarotti, «il progetto è stato preparato da don Bruno guardando i bisogni sul territorio». Oggi la sua opera continua grazie a tanti volontari, a operatori qualificati e alla guida spirituale di don Luciano Ferrari. Gli adempimenti burocratici e la pandemia hanno complicato il già lungo percorso autorizzativo, ma ora l’avvio dei lavori è davvero vicino. «Grazie alla solidarietà delle persone, in quindici anni siamo riusciti a mettere da parte circa i due terzi della somma necessaria per la ristrutturazione», aggiunte Tartarotti. Al primo piano dell’attuale porticato sarà realizzata una seconda comunità alloggio per persone con gravi disabilità, oltre a quella già presente, permettendo di trasferire a corte Palazzo anche la casa famiglia collocata nello stabile della vicina via Colombo (per un totale di 19 persone accolte, a fronte delle attuali 18). Al piano terra sono previsti due appartamenti protetti per disabili autonomi e un appartamento da destinare alla marginalità sociale dove accogliere temporaneamente persone in difficoltà economica, in collaborazione con i Servizi sociali comunali. Sempre al piano terra verranno collocate sale polifunzionali in cui svolgere attività di integrazione sociale destinate a persone disabili e non. Previsti anche un appartamento per un futuro custode, una cappella multiconfessionale dove persone di diverse religioni potranno pregare insieme e nuovi spazi che consentiranno di migliorare il servizio a persone e famiglie indigenti. Completa il progetto la riqualificazione dello spazio verde esterno.•.