La linea dell'Anci: «Siamo contrari alla pioggia di ordinanze»

Didattica a distanza per ordinanza del sindaco: possibile «ma ragionando sui numeri effettivi e non sul percepito, su eventuali situazioni specifiche e, secondo me, anche su aree». Festivo, il giorno dell’Epifania, per Giovanni Dal Cero lo è stato solo sul calendario: il sindaco di Castelnuovo del Garda che siede nel direttivo regionale dell’Associazione dei comuni italiani (Anci) lo ha passato confrontandosi con i suoi consiglieri sul piano locale e con i colleghi sindaci su quello veneto. «La linea Anci», afferma Dal Cero, «non è quella delle ordinanze a spron battuto: è vero che il sindaco è il responsabile della sicurezza dei cittadini, ma va tenuto conto dei numeri e delle situazioni effettive».

«Facendo l’esempio di Castelnuovo», spiega, «solo 59 dei 402 positivi complessivi in paese appartengono alla fascia d’età 0-14 anni, quella delle mie scuole, e non è possibile pensare di fermare 1500 studenti. Certo», prosegue Dal Cero, «fa differenza se su aree specifiche l’aumento incredibile di contagi tiene a casa docenti, personale Ata, autisti dei pulmini». Quest’ultima parola gli fa cambiare tono di voce, «perché in questa situazione, a 48 ore dalla riapertura delle scuole e con in mezzo un sabato e una domenica, ancora non è chiaro se le nuove regole relative ai trasporti valgano anche per quelli effettuati dai Comuni. Green pass e mascherina FFP2 obbligatorie anche sotto i 12 anni laddove le vaccinazioni dei minori sono state aperte solo da qualche settimana?».

Le interpretazioni si sprecano e l’attesa di tutti è per le FAQ (le risposte alle domande più frequenti) attese a margine dell’ultimo Decreto. Il tempo, però, stringe e gli scenari cambiano giorno per giorno e così potrebbero essere altri i primi cittadini a seguire l’esempio di Stefano Nicotra che terrà tutti gli alunni delle elementari in didattica a distanza fino al 15 gennaio. «Le decisioni devono essere assunte congiuntamente con Ulss 9 e Istituti comprensivi», conclude Dal Cero, «e secondo me anche su logica di area. Per essere efficaci, provvedimenti simili non possono essere limitati al singolo Comune».