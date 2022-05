La bandiera blu? Snobbata dai paesi del Garda veronese

La «Bandiera blu» non sventola sulla Riviera degli Olivi. Il riconoscimento per la qualità ambientale, assegnato alle migliori località balneari d'Italia, non fa capolinea sulla riva veneta del Garda. Un pochino meglio va sull'altra sponda del più grande Lago d'Italia con Gardone Riviera che per il 12° anno consecutivo può fregiarsi del titolo.

E gli altri Comuni del Benaco? Niente. Qualcuno come Malcesine ha issato il vessillo arancione e lilla, altri sbandierano la certificazione Emas. Ma nessuno degli attuali sindaci del Garda orientale ha mai avviato le pratiche per concorrere al prestigioso riconoscimento che viene assegnato da una Fondazione internazionale con sede in Danimarca, la Fee (Fondazione per l'educazione ambientale). Forse a spaventare i primi cittadini sono i criteri per l'assegnazione.

Un elenco lunghissimo che va dalla qualità delle acque di balneazione all'efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi servizi alla spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, certificazione ambientale delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

Insomma una marea, pardon lago, di carte che dovrebbero tener impegnati i singoli uffici municipali, di per sé già sotto pressioni per mille altri compiti. «I nostri Comuni del Lago non hanno partecipato all'iter per il riconoscimento della Bandiera Blu e questo non vuol dire che la qualità dell'acqua del Garda non sia buona», afferma il sindaco di Peschiera Orietta Gaiulli.

«La verità è che ci vuole circa un anno di lavoro per presentare tutta la documentazione. Detto questo mi preme sottolineare che Peschiera ha proposto tempo fa a tutti i Comuni, nel contesto della proposta avanzata per la costituzione dell'Autorità di Bacino, di mettere insieme le forze per perseguire il percorso de "La Bandiera Blu", conclude il primo cittadino arilicesne. "Sinceramente non mi ricordo di questa proposta. Forse mi è sfuggita», risponde a distanza Luca Sebastiano sindaco di Lazise.

«Sicuramente l'idea di partecipare è buona ma penso che sia difficile che un singolo Comune con tutte le pratiche ha da espletare tra Pnrr, collettore e cosi via possa trovare personale da indirizzare in questo settore. Giusto provare questo tipo di percorso con la consapevolezza che magari non tutti i parametri richiesti siano soddisfabili. Sarebbe uno sprone a migliorarci e non avrei paura di eventuali bocciature se si va nella direzione di migliorare sempre di più i nostri standard già buoni», continua Sebastiano che ha in mente di coinvolgere in questa possibile nuova avventura l'Azienda Gardesana Servizi.

«Nel prossimo incontro porterò l'argomento in discussione», assicura Sebastiano. Nell'alto lago Livio Concini, assessore di Malcesine, estrae dal cilindro la Bandiera Arancione e quella Lilla conquistate dal Comune. «La prima è un riconoscimento di qualità turistico ambientale conferita dal Touring Club, la seconda premia i Comuni che favoriscono il turismo da parte di persone con disabilità. A suo tempo avevamo preso il riconoscimento delle Quattro vele di Lega ambiente. Questo per dire che esistono parecchi titoli e iniziative che tendono a mettere in luce la peculiarità dei singoli Comuni. Dobbiamo essere realisti e in questo periodo post pandemia e con i tanti problemi che si accavallano diventa difficile impegnare d'ulteriore lavoro uffici comunali spesso ridimensionati nel personale. Ben venga comunque apprendere un percorso unitario con Ags», saluta Concini.

Sulla stessa lunghezza d'onda il primo cittadino di Brenzone Davide Benedetti. «È una questione di burocrazia. Se fosse più semplice l'iter da svolgere e lo facessimo tutti insieme sarebbe utile. Ci sono tante bandiere e certificazioni e ogni Comune segue quelle che vanno più di moda». Scendendo a Bardolino Lauro Sabaini non tentenna. «A suo tempo insieme ad altri Comuni abbiamo deciso di perseguire la strada della certificazione Emas. È una documentazione ambientale con il quale il Comune si impegna costantemente per una gestione del proprio territorio virtuosa e mirata al continuo miglioramento. Nulla in contrario comunque a perseguire tutti insieme la strada della “Bandiera Blu“». A chiudere il tutto arriva anche l'ok di Paolo Artelio, presidente della Presidente della neonata Fondazione per il turismo veronese "Destination Verona & Garda Foundation. "Il tema sarà all'ordine del giorno in un prossimo consiglio", assicura il presidente anche del Consorzio Garda Veneto. Stefano Joppi