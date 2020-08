«L’ho visto scendere in fondo al lago»

«L’ho visto ormai senza coscienza scivolare in fondo al lago. Ho provato ad afferrarlo per i capelli ma non riuscivo a tirarlo a galla». Attimi di terrore dove il filo tra la morte e la vita è infinitesimale. Scandisce le parole Marianna, ragazza di Verona, che ha rischiato di veder scomparire nelle acque del Garda il fidanzato. Un venticinquenne senegalese salvato domenica mattina dalla forza e abilità di un quarantenne turista tedesco presente in spiaggia e gettatosi in acqua di fronte alle scene di panico. Momenti di grande tensione e paura sciolti poco dopo in ringraziamenti infiniti, in lacrime questa volta di gioia. «Se non ci fosse stato l’intervento di quell’uomo forte non ci sarebbe stato scampo per il mio amore», riprende al telefono con una voce dolce, educata e serena Marianna. Non vuole apparire con foto e cognome sul giornale, ma non è stupita del clamore attorno a questa storia. Lo sa bene anche il suo ragazzo di essere un miracolato. Lui vive da cinque anni a Verona, lavora come pavimentista, e come altre volte ha deciso di raggiungere Bardolino per passare una domenica di allegria e complicità con la ragazza in riva al lago. Si sono portati un piccolo canotto e calatolo in acqua hanno iniziato a remare, a pochi metri di distanza dalla riva, in direzione di Garda. Subito dopo il centro ittiogenico, l’incubatoio dei pesci di proprietà della Regione Veneto e gestito dalla Pesca Sportiva di Bardolino, la coppia di« morosi» ha attraccato il piccolo natante di poco più due metri a una boa per farsi cullare dalle onde e prendere la tintarella. «Faceva molto caldo e ho deciso di scendere in acqua e dirigermi verso la spiaggia», riprende Marianna con al fianco, completamente ristabilito, lo stesso fidanzato. «Dopo un po’», continua, «ho visto che si è tuffato anche lui per raggiungermi, ma a un certo punto ha cominciato ad annaspare. Mi sembrava strano perché sa nuotare e la distanza tra il canotto e la spiaggia era solamente di poco metri». Ma cos’è successo? A spiegarlo è lo stesso ragazzo senegalese. «Rimasto solo sul canotto e tutto sudato ho deciso di fare un tuffo», spiega. «Sono risalito in superficie e mi sono diretto verso la riva e dopo poche bracciate, convinto di toccare con i piedi il fondale, mi sono fatto prendere dal panico quando ho sentito che sotto c’era solo acqua. Ho iniziato ad alzare la mano ma era come fossi bloccato». «Andavo sotto acqua e non riuscivo più a risalire a galla», prosegue. «Ero senza forze e ho “mollato” tutto. Ricordo il buio e null’altro», afferma con un italiano più che fluido il ragazzo. «Per forza ha perso completamente conoscenza», riprende Marianna. «Quando sono arrivata vicino a lui era in preda al panico e stava andando sotto. L’ho afferrato per i capelli ma lui era ormai un peso morto e mi stava trascinando sotto. Al mio fianco un altro signore ha provato a darmi una mano ma non c’è stato niente da fare». «Per fortuna», continua la ragazza, «nello stesso momento ci ha raggiunti un ragazzone tedesco molto forte che l’ha preso per il braccio: tutti insieme l’abbiamo trascinato fuori dall’acqua. Il fondale in quella zona presenta più di una secca e basta spostarsi pochi centimetri più a destra o a sinistra per toccare con i piedi o sentirsi sprofondare», continua Marianna. «Una volta a riva l’abbiamo messo di fianco e subito ha vomitato e ripreso per fortuna conoscenza». L’arrivo dell’idroambulanza, il trasporto all’ospedale di Peschiera per gli accertamenti del caso e verso sera il ritorno a casa a Verona. «È stata una giornata incredibile», racconta Marianna. «Dopo ciò che è successo al lago, in città, vicino alla nostra casa, è caduto anche un albero. Che giornata di m…. ho detto al mio ragazzo. Lui per tutta risposta mi ha detto “È stata una domenica splendida perché qualcuno mi ha salvato la vita”». Ecco», conclude, «mi piacerebbe davvero ringraziare ancora una volta quel turista tedesco che ci ha permesso di continuare a sorridere alla vita». •

Stefano Joppi