L’esordio di Benedetta nel film che parla di cancro

Cogliere la vita nel suo scorrere, senza perderne un attimo. Dedicato a chi sta lavorando per uscire, e far uscire, dal tunnel del cancro, iniziativa da non perdere nell’ambito della XVI Giornata Nazionale del Malato Oncologico. Esce domani su Chili e il 16 maggio su Prime Video «I Luoghi della Speranza», film che affronta il tema dei malati oncologici. Diretto da Enzo Dino, vede la partecipazione straordinaria di Manuela Arcuri, Cosima Coppola e Jenny De Nucci. Con loro, anche un’«aspirante attrice», come lei si definisce, di Bardolino: Benedetta De Beni, laureata in Cinematrografia alla Cattolica di Brescia. Sono previste tre dirette col cast, le prime due il 16 maggio con Arcuri, alle 18.30, e la terza il 18 maggio, con Adriano Occulto, che si potranno seguire sulla pagina ufficiale del film @iluoghidellasperanza. A Bardolino sarà proiettato il 2 giugno, al Cinema Teatro Corallo. Il film è prodotto da D.R. Movie e interpretato anche dal regista e da Raffaello Degruttola, Elena Rotari, Adriano Occulto, De Beni, al suo esordio, nel ruolo di Adele, malata terminale di cancro, Robin Morf, Michele Franco. Di questa esperienza, Benedetta dice: «È stato un onore lavorare con professionisti come Manuela e Cosima e con la troupe. Vederli in azione è stata una lezione di recitazione e personale. Dal mio personaggio ho imparato a gustare ogni momento della vita, consapevole che il tempo le sfugge. Insegna anche ad essere più istintivi, a farsi guidare dalle sensazioni, dal cuore». Ritmi in armonia con le musiche di Alberto Masoni e Veronica Franco. Il montaggio è curato dal regista con Lorenzo Scarafia e Niccolò Bosio. «I Luoghi della Speranza» è stato girato tra Torino, Roma e il lago. Le riprese sul Garda sono avvenute ad ottobre, in vari luoghi di Costermano - al Parco dell’Amicizia dei Popoli e ad Albarè - e di Bardolino. «Abbiamo conosciuto questi bellissimi posti grazie all’aiuto regista, Lucia Di Gruttola, di Bardolino», dice Elena Rotari. Proprio il Parco della Amicizia dei Popoli aprirà il film. Dice il sindaco Stefano Passarini: «Più scene sono state girate nel nostro comune, in particolare nell’area verde in località Baesse che, con il fruscio dell’acqua del biolago e con il suo verde, è un luogo di pace dove pensare, riflettere e nutrirsi di speranza». Il film è patrocinato e supportato da Camera di Commercio di Torino, in collaborazione col progetto de I Maestri del Gusto e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Veneto Film Commission e sponsor GlaxoSmithKline. Durante le dirette, si parlerà del personaggio interpretato, coinvolgendo il pubblico. Il docu-film è presentato per la XVI Giornata nazionale del Malato Oncologico, il 16 maggio, su iniziativa di Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia. Segue la storia di Luca Mantovan, oncologo di mezza età, che vive vicino al lago col cane Easy. Una quotidianità scandita dalle visite a pazienti oncologici. Il film affronta il tema del cancro attraverso temi universali: amicizia, sport, amore, rimpianto, estetica, seguendo le vicende del medico e di una farmacista. Scene di finzione si alternato a testimonianze vissute del cancro, con testimonial quali Piero Angela, Massimo Di Maio, segretario nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e direttore Oncologia dell’Ospedale Mauriziano e Dipartimento di Oncologia Università di Torino. •. B.B.