L’andirivieni era sospetto Gli trovano coca

I carabinieri di Malcesine hanno arrestato nel pomeriggio di martedì L.M., cinquantenne del paese, trovato in possesso di cinque grammi di cocaina. L’uomo con precedenti legati al mondo degli stupefacenti è stato intercettato a bordo del proprio mezzo adibito a noleggio con conducente (Ncc). A insospettire i militari sono state le continue corse di servizio lungo la Strada Gardesana in un periodo in cui i turisti sono praticamente assenti. Il ripetuto andirivieni ha incuriosito gli uomini dell’Arma che hanno fermato il Van condotto da L.M. Durante il controllo l’uomo ha mostrato un insolito nervosismo e nel corso della perquisizione del mezzo è stato trovato, sotto il sedile del conducente, un involucro di carta contenente cinque grammi di cocaina di elevata purezza. I Carabinieri hanno pertanto esteso la perquisizione all’abitazione del fermato rinvenendo all’interno di una scatola in legno, in un armadio, tutto il necessario per il confezionamento delle dosi: bilancino di precisione, medicinali utilizzati come taglio, guanti in lattice per racchiudere la sostanza. A questo punto, ritenendo che tutti gli elementi raccolti consentissero di sostenere che la detenzione della cocaina fosse finalizzata al successivo spaccio, i carabinieri hanno dichiarato L.M. in arresto e ne hanno dato comunicazione al pubblico ministero della Procura della Repubblica di Verona Elisabetta Labate, che ne ha disposto l’applicazione degli arresti domiciliari presso l’abitazione. Nell’udienza per direttissima, svolta ieri mattinata, il giudice Maria Cecilia Vitolla, ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed ha rinviato il processo all’udienza del prossimo 22 settembre. Le indagini dei militari di stanza nell’alto lago proseguono per individuare la provenienza e i canali di smercio della droga. •.