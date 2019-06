L’alto Baldo corridoio per i lupi in dispersione

La presenza del lupo anche sul Monte Baldo era ormai accertata da anni, ma si era sempre trattato di apparizioni sporadiche, legate ad avvistamenti di animali in probabile dispersione. È di martedì scorso invece la prima predazione accertata di lupo su animali di allevamento e ne sono rimasti vittime due alpaca da trekking, uno ucciso e l’altro ferito solo leggermente, dell’allevamento dell’azienda agricola Elalpaca, che ha stalle a Vezzane di Caprino, a Spiazzi e un recinto estivo a Tratto Spino, dove gli animali sono utilizzati per escursioni alla cavezza con i turisti che arrivano in quota con la funivia di Malcesine. Ma quale sarà la provenienza di questi predatori? È probabile che l’alto Baldo rappresenti un corridoio attraverso il quale si disperdono i lupi adulti che lasciano il branco al raggiungimento del secondo anno di età. È noto che questa rappresenta la forza maggiore di diffusione della specie e di colonizzazione di nuovi territori, un istinto di sopravvivenza che spesso per giovani esemplari inesperti si conclude tragicamente con la morte per incidente contro auto e treni (i casi più numerosi) o per bracconaggio (avvelenamento, sparo da arma e tagliole). I dati genetici ricavati dal Dna del lupo che rimase vittima di un incidente stradale lo scorso gennaio, tra Pazzon e Spiazzi, hanno verificato che non si trattava di un lupo del branco della Lessinia che ha preso origine da Slavc e Giulietta. Il risultato conferma che la dispersione di esemplari dalle Alpi occidentali (Piemonte, Lombardia e Svizzera) è un fenomeno continuo e in atto da anni, come anche la dispersione dal versante opposto, da Croazia e Slovenia, come ha dimostrato la nascita del primo branco veronese.. Un’unica predazione non certifica ovviamente né una presenza stabile dei lupi, né tantomeno la nascita di un nuovo branco, ma solo che potrebbero esserci le condizioni perché questo accada.

V.Z.