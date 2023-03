Isola dei Conigli, riparte il flusso sul Garda. Cresce l'allarme-secche

Con il bel tempo riprende il movimento di visitatori che sfruttano i bassi livelli per la passeggiata. Emerge la preoccupazione delle imprese del settore nautico: «Boe e pali per le segnalazioni E rispettare i limiti di velocità»

La siccità e il Garda più basso: diverse le conseguenze. Come da programma, con il weekend (e il bel tempo) si è fatto più consistente il flusso di visitatori sull'isola dei Conigli di Manerba. Tanta gente anche sabato, ma tutto regolare. Oggi, domenica 5 marzo, visto il flusso del mattino è atteso il pienone: «Per questo abbiamo predisposto un piano sicurezza che prevede un presidio di Polizia locale, un presidio sanitario, i volontari dell'Anc Valle del Chiese sulle spiagge: tutti i turisti sono ben accetti, purché educati», dice il consigliere con delega alla Sicurezza Matteo Mattiotti. Potrebbe essere schierato anche il nuovo quad della Polizia locale, acquistato per 15mila euro dal Comune di Manerba e poi dato in gestione all'Unione della Valtenesi.

La situazione domenica 5 marzo

Turisti e problemi di sicurezza

Con il riprendere del viavai non mancano gli imprevisti: già nel tardo pomeriggio di venerdì è stata soccorsa una donna veneta di 54 anni, che mentre s'incamminava verso l'isola è caduta e ha battuto la schiena. Niente di grave, solo qualche contusione, ma intervento complicato in quanto zona non facile da raggiungere: sul posto un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e i Vigili del fuoco di Salò.

Lago basso e secche, problemi di navigazione

Dal lago in calo emergono anche le preoccupazioni di AssonoloGarda di Brescia e Verona, imprese del settore nautico e balneare benacense aderenti a Confcommercio. Tra poche settimane da queste parti prenderà il via la stagione turistica e se i livelli delle acque rimarranno tali, l’allarme per la navigazione privata, soprattutto nelle zone del basso lago, è concreto per la possibilità di finire in qualche secca o nella malaugurata ipotesi di incagliarsi con le imbarcazioni tra gli scogli nascosti sotto il pelo dell’acqua.

«Vanno segnalate secche e scogli – ammonisce da Sirmione Roberto Campagnola di AssonoloGarda Brescia in concerto con la collega veronese Ilenia Mosele -. Serve una segnalazione tempestiva e consona con boe e pali, in linea con il codice di navigazione. Non c'è tempo da perdere, anche perché con la burocrazia di mezzo servono vari passaggi. Abbiamo preallertato Regione veneto auspicando dialoghi con Regione Lombardia e con tutte le istituzioni, a partire dai Comuni, deputati alla gestione e salvaguardia del nostro lago».

Le zone a rischio sono soprattutto quelle sulla sponda bresciana

A partire dal passaggio a sud dell'Isola del Garda, Punta Grò tra Sirmione e Peschiera, Punta Vò a Desenzano, gli scogli dell'Altare dall'Isola del Garda verso San Felice, l'isola dei Conigli.

I rischi sulla sponda veronese

Problemi vengono registrati a Castelnuovo, in località La Gasparina, ma anche a San Vigilio e sotto La Rocca tra Bardolino e Garda: «Uno specchio d’acque non è la strada dove tutto è segnalato, dove ci sono cartelli e semafori. Mancano, non da ora per chi naviga sul Garda, opportune segnalazioni – continua la disamina di Roberto Campagnola e Ilenia Mosele -. Manca una comunicazione di massa che metta in guardia chi conduce un motoscafo e non si può pensare che tutte le opportune informazioni vengano fornite solo dai noleggiatori d'imbarcazioni e di trasporto. Ci dovrebbe essere un vademecum o una app che informi quali siano le spiagge dove andare, quali i pericolo connessi».

I consigli per evitare problemi nella navigazione

Dalla Guardia Costiera, ricordiamo, ad ogni stagione viene rilanciato ai naviganti il messaggio di «Prestare la massima attenzione innanzitutto ai bollettini di previsioni metereologiche, oggi ormai consultabili anche da App meteo molto attendibili, nonché di rispettare i limiti di velocità, che di notte sul lago di Garda sono di 5 nodi e, in ultimo, di pianificare sempre preventivamente le navigazioni verificando le carte nautiche della zona ove si vuole navigare al fine di evitare rischi di incaglio, in prossimità di coste o bassi fondali». Consigli mai come in questo periodo d’attualità. •