Invasione di cormorani, addio pesci

Sono sempre più numerosi e rischiano di mettere in pericolo alcune specie ittiche lacustri diventando, tra l'altro, potenziali portatori di malattie. L'invasione di cormorani sul lago di Garda sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza. A lanciare l'allarme è l'U.p.s.d.g, Unione pescatori sportivi del Garda, che ricorda come ogni esemplare di phalacrocorax carb, questo il nome scientifico dell'uccello, è in grado di ingurgitare circa mezzo chilo di pesce al giorno, quantità che in inverno può raggiungere anche gli ottocento grammi. «Si tratta di una specie che sul Garda non ha nemici naturali e per questo sta proliferando indisturbata», osserva il presidente dell'associazione, Maurizio Scarmigliati. La situazione sul Benàco è preoccupante, se si pensa che nel lago più grande d'Italia è stimata la presenza di cinquemila esemplari di cormorani. Si ipotizza quindi un prelievo di pesci - soprattutto di medio piccola taglia, comprese specie «nobili» come il luccio, il persico reale o la tinca - che può arrivare o addirittura superare in certi casi le due tonnellate al giorno. Secondo l'Unione pescatori sono almeno 250 i volatili di questa specie ittiofaga presenti sull'isola del Trimelone, al confine tra Brenzone e Malcesine. Altre presenze importanti sono segnalate pure nel Basso Garda e in particolare nei pressi del laghetto del Frassino, a Peschiera, «che è diventato una sorta di «asilo» per i cormorani. Qui gli uccelli creano posatoi dove fanno le cove, si procacciano il cibo nel lago per poi tornare a «casa» a sfamare i piccoli e a dormire». «È intuibile quindi che sul Garda ci siano troppi uccelli ittiofagi (oltre al cormorano ci sono pure svassi, marangoni e smerghi, ndr)», afferma Scarmigliati. «Sono ormai così abituati alla presenza dell'uomo che non fuggono più e si avvicinano sempre di più anche ai luoghi abitati pur di continuare a predare pesci». L'U.p.s.d.g osserva inoltre come la specie stia diventando sempre più stanziale e non più migratoria come era nella sua natura fino a pochi anni fa. L'areale di caccia sta diventando sempre più stretto al cormorano, tanto che, aggiungono ancora i pescatori gardesani, «molti esemplari si stanno spostando verso fiumi e torrenti nelle vicinanze delle sponde gardesane, manifestando la loro pericolosità anche per gli ecosistemi ittici fluviali di medio e piccolo corso, causando danni anche negli allevamenti di pesci e all’acquacoltura in generale. La massiccia presenza dei cormorani rischia di mettere in pericolo la biodiversità ittica del lago e non solo». Le problematiche non finiscono qui: il cormorano, sostiene Scarmigliati basandosi su studi effettuati, «è portatore di parassiti e patogeni che stanno lentamente aggredendo le specie lacustri». Il presidente dell'associazione gardesana precisa inoltre che dopo accurati campionamenti fatti su quasi tutto il Garda dalle tredici associazioni di U.p.s.d.g. in accordo tra gli altri con Ivano Confortini, responsabile del Servizio tutela faunistico ambientale della Regione e portati avanti collaborando con Vasco Menconi S.S. Acquacoltura, Ittiopatologica e Biologia degli ambienti Acquatici e l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, viene evidenziato che una parte dei pesci pescati nel medio e basso Benaco e poi analizzati, riportava la presenza di parassiti nelle carni. «Le regole dettata dall'Ispra, (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ndr) in materia di contenimento dei cormorani siano blande e poco incisive», conclude Scarmigliati. È necessario che la Regione applichi quelle indicazioni. Vista la necessità di intervenire con urgenza, auspico che si riesca a trovare in fretta un'unità di intenti tra associazioni operanti sul Garda e istituzioni. Diamo la piena disponibilità a collaborare per trovare una forma di contenimento e diffusione dei cormorani sul Garda». •