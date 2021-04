Incontro dedicato al sonno dei piccoli con Il Melograno

«Un tempo di condivisone e sostegno tra genitori con figli o figlie tra 0 e 12 mesi accompagnati dal Centro informazioni maternità e nascita Il Melograno di Verona. È in programma domani «Il sonno da zero a 11 mesi», l'ultimo dei tre incontri on line organizzati dall’amministrazione comunale di Garda - ma anche da quelle di Bardolino e Torri - dedicati alle mamme con nuovi nati. Come i precedenti si tiene tra le 10 e le 12, sulla piattaforma Google Meet. Chiarisce un’operatrice de Il Melograno: «Questa volta parleremo del sonno, cercheremo di spiegare quanto il bambino abbia bisogno di dormire, come lo si può accompagnare ad addormentarsi e com’è possibile aiutarlo al momento del risveglio». Pensare che il sonno del bambino sia simile a quello dell’adulto è un’idea diffusa ma non corretta. Il sonno, infatti, è un fenomeno complesso che cambia durante la crescita. Nei primi mesi di vita si passa circa il 70-80% del tempo dormendo: le ore di sonno per il neonato sono circa 15-20 al giorno, contro le 5/6 ore della persona anziana. Continua l'operatrice: «Il tema tocca un tasto delicato perché dai ritmi sonno-veglia dipende anche la serenità della mamma che a sua volta ha bisogno di pause per riposare». Per informazioni si può scrivere a roberta.bortolini@aulss9.veneto.it; telefono 045. 6208404. Il recapito del Il Melograno è invece 3496418745. •