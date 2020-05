In cella per la richiesta di pizzo I tre indagati già in quarantena

«Ho telefonato al carcere di Vicenza per fissare un colloquio con il mio cliente ma mi hanno detto che devo aspettare la fine della quarantena». L’avvocato Maurizio Milan, difensore di V.G., 73 anni, calabrese, non nasconde il suo stupore dopo il rifiuto dell’autorità carceraria vicentina di confrontarsi con il suo assistito. E pensare anche che l’artigiano, residente a San Pietro in Cariano, non ha certo un «carico pendente» leggero: deve rispondere insieme a suo nipote M.G., 46 anni e il veronese T.A., 52 anni di estorsione, tentata estorsione e incendi. I tre avrebbero vessato due imprenditori di Sona e Lazise, estorcendo al primo venti mila euro in cambio di protezione da attentati e roghi e minacciando il secondo di fare una brutta fine se non si fosse piegato alle loro richieste di danaro. Nel frattempo, sostengono sempre i carabinieri di Peschiera e Lazise, avrebbero incendiato il camion appartenente al titolare dell’azienda edile e le casette mobile nel camping, di proprietà della seconda vittima. I roghi servivano proprio a convincere i due veronesi a scendere a patti con chi li intimidiva, offendeva e minacciava. La quarantena dei tre detenuti potrebbe portare anche al rinvio dell’interrogatorio di garanzia che scade lunedì. «Su questo non mi esprimo», afferma l’avvocato Milan, «attendo comunicazioni dall’ufficio del gip per sapere quando il mio assistito potrà esporre la sua difesa dalle accuse», descritte nell’ordinanza del gip di Verona Luciano Gorra.. È stato proprio il magistrato veronese ad accogliere le tesi dell’accusa prospettata dal pm Stefano Aresu, sulla base dei numerosi elementi raccolti dai carabinieri di Lazise durante la fase delle indagini, iniziate nel novembre del 2018. Risalgono a quell’epoca, infatti, gli incendi appiccati alle proprietà delle due vittime, assistiti dall’avvocato Francesco Delaini. Le indagini, però, sono tutt’altro che concluse. Il primo scoglio da superare riguarda i legami di zio e nipote con la criminalità organizzata. Come già riferito ieri, zio e nipote sono originari della Calabria ma fino a ieri non si era ancora stabilito se hanno avuto rapporti con qualche cosca. Gli investigatori si sono limitati a dire che al momento non ci sono evidenze di questi legami. C’è poi un altro spunto cruciale per l’inchiesta dei carabinieri di Lazise e Peschiera. Si tratta di capire se oltre ai due denuncianti ci sono stati altri tra imprenditori e commercianti a subire le vessazioni del trio ora in carcere. Gli investigatori non escludono che ci sia anche chi ha pagato i calabresi pur di uscire da quel tunnel di intimidazioni e minacce nel quale erano finiti. E allora pur di vivere senza troppe angosce e preoccupazioni, le vittime hanno pagato i tre senza denunciare nulla alle forze dell’ordine. Un errore madornale, a parere degli inquirenti, perchè il silenzio comporta come conseguenza l’estendersi a macchia d’olio di questi metodi mafiosi. Se emergessero altre vittime, poi, la situazione giudiziaria degli indagati si farebbe ancora più pesante in vista di un eventuale processo. Ieri è poi emerso che i rapporti tra l’imprenditore edile e M.G., ora in carcere, erano iniziati tre anni fa quando l’artigiano aveva fatto dei lavori per conto proprio di chi poi è stato costretto a scucire 20.000 euro per garantirsi «l’immunità» da altri incendi e il tranquillo prosieguo della sua attività. Chi, invece, non ha mai ceduto alle richieste dei calabresi è stato il proprietario del camping di Lazise che nonostante minacce, intimidazioni, insulti e l’incendio delle casette mobili, non si è mai piegato alle richieste degli indagati. Ha sempre rifiutato di incontrare chi lo minacciava e ha denunciato ogni singolo contatto con i calabresi ai carabinieri. •

G.CH.