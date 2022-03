Impagliati un lupo e uno sciacallo dorato investiti sulle strade veronesi: «Due esemplari "importanti"»

Due esemplari di animali selvatici impagliati sono stati consegnati nei giorni scorsi al comando di Polizia provinciale di Verona la cui sede è in via San Giacomo.

Si tratta di uno sciacallo dorato, trovato morto dopo un investimento nel novembre del 2020 a Sandrà di Castelnuovo del Garda, e un lupo, rimasto ucciso lo scorso maggio sulla Statale 12, tra Dolcè e Peri.

Alla consegna dei due esemplari erano presenti il Comandante Damiano Cappellari, il funzionario per il veronese della gestione faunistica della Regione del Veneto, Ivano Confortini, diversi agenti, guardie volontarie e il presidente dell’ambito territoriale di caccia 1 “del Garda” - area dov’era stato rinvenuto lo sciacallo - Egidio Roviaro. I due animali erano stati conservati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per poi venire affidati al laboratorio Animal Factor di Padova di Alberto Michelon, specializzato nella tassidermia e già operante per musei ed enti in Italia e all’estero.

«Si tratta di due animali ‘importanti’ – ha spiegato il Comandante Cappellari – il lupo per le sue dimensioni: un maschio adulto di 40 chilogrammi. Lo sciacallo dorato per la sua rarità: infatti quello ritrovato a Sandrà è il primo esemplare deceduto rinvenuto in territorio veronese. È un carnivoro di 15/20 chilogrammi che, un occhio inesperto, potrebbe scambiare per una volpe».

Gli animali sono stati esposti nell’aula magna del Comando, con gli altri esemplari, tutti impagliati nel corso di diversi decenni in seguito a incidenti o a morte naturale. Nelle teche è conservata la maggior parte delle specie dei mammiferi selvatici presenti sul territorio e più di 200 uccelli selvatici europei (tra questi l’aquila reale, il biancone, il gufo reale e la cicogna nera). Gli animali sono utilizzati per i corsi didattici e per gli esami di abilitazione venatoria.