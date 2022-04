Immersioni a Torri, trovata l'intesa per togliere il divieto

Individuata la zona per i sub

Intesa vicina tra amministrazione comunale, subacquei, Guardia costiera e vigili del fuoco per arrivare a modificare l'ordinanza che vieta le immersioni in tutto il territorio di Torri. È stata una «fumata bianca» l'esito della riunione convocata a Torri dal sindaco Stefano Nicotra per discutere le novità che dovrebbero consentire di «eliminare, a breve, lo stop alle immersioni», come ha confermato il primo cittadino.

Il tavolo di lavoro

Nell'auditorium San Giovanni si sono riuniti, assieme al sindaco e al vicecommissario della polizia municipale Domenico Tenca, anche alcuni subacquei del neocostituito Comitato delle attività subacquee del Garda, che raggruppa i sub delle sponde veneta, trentina e lombarda, i rappresentanti dei vigili del fuoco e quelli della Guardia costiera. Il problema è stato sollevato a seguito dell’ordinanza numero 34 del 22 febbraio scorso firmata da Nicotra in qualità di responsabile dell’area vigilanza e territorio e di ufficiale di governo con cui era stata interdetta la possibilità di fare immersioni nel territorio di Torri ai sommozzatori per almeno 120 giorni. Ordinanza tutt'ora in vigore e che, se non revocata, bloccherà fino a fine giugno la possibilità di immergersi.

Il divieto era scaturito dopo il decesso di un sub, avvenuto il 19 febbraio a Torri: il quarto incidente (tre subacquei morti e uno ricoverato in gravi condizioni che poi si era ripreso) in cinque anni nel paese. Per questo era stato deciso di adottare una soluzione drastica in attesa della riunione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. In questa sede, il 9 marzo scorso, il prefetto di Verona, Donato Cafagna, aveva suggerito al sindaco di convocare un tavolo con gli attori che martedì vi hanno poi preso parte. Dopo un incontro preliminare, sul tavolo ufficiale sono arrivate varie proposte.

Le proposte

«Sono state analizzate varie ipotesi per superare l'attuale stato di sospensione delle attività subacquee», ha raccontato Nicotra. «Abbiamo proposto di allestire un campo d'immersione che, ragionevolmente, partirà dallo scivolo del lungolago Vittorio Veneto e arriverà fino al monumento ai Caduti, nella parte a nord della chiesa di Torri». Il luogo, tra l'altro, è quello più frequentato in assoluto vista la presenza anche di un presepe subacqueo posato molti anni fa e di un fondale ritenuto ideale dalle scuole di sub per fare le immersioni. «In quest’area», ha ripreso il sindaco, «prepareremo, a spese del Comune, una zona dedicata a questi sportivi e verrà collocata sulle nostre spiagge una serie di tabelle con le indicazioni cui attenersi per poter svolgere l'attività subacquea nella massima sicurezza».

Tra le altre ipotesi che hanno ottenuto il favore bipartisan anche la necessità, per immergersi, del «possesso di un brevetto che certifichi le competenze del sommozzatore e una visita medica che evidenzi lo stato di buona salute. Tutte le immersioni dovranno essere fatte almeno in coppia». Regola, questa, che finora era già rispettata nei fatti da quasi tutti gli sportivi ma che finora non era un obbligo. Per quanto riguarda inoltre le immersioni notturne, ritenute più difficili e pericolose di quelle diurne «verranno date altre indicazioni precise a breve», ha detto Nicotra. «Quanto emerso durante la riunione», ha precisato il sindaco, non è comunque definitivo: il tutto dovrà passare alla ratifica del consiglio comunale di Torri e poi potrà trovare la sua applicazione con apposita ordinanza, ispirata alla delibera che sarà appunto approvata in consiglio».

I subacquei, dal canto loro, si sono opposti all'obbligo di avere una barca di appoggio sempre e comunque per chi parte dalla riva. Cosa questa, che era stata invece caldeggiata durante la riunione del 28 marzo scorso dal Comune ma che, inevitabilmente, avrebbe provocato difficoltà logistiche non di poco conto sia ai subacquei che ai centri diving. Gli sportivi hanno proposto di «escludere dalle regole le immersioni in apnea», cioè tutte quelle senza bombole, e hanno proposto «l'obbligo della boa di emergenza, oltre all'istituzione di una Federazione delle associazioni subacquee che operano sul Garda e di un sito web dedicato contenente tutte le informazioni e le novità della normativa», hanno aggiunto dal municipio. Insomma, per la revoca dell’ordinanza di divieto di immersione a Torri bisognerà attendere ancora qualche settimana ma la via imboccata sembrerebbe portare al superamento dello stop in cambio di maggiore sicurezza per gli sportivi amanti degli abissi.