Il Tar boccia le richieste fatte dagli ambulanti

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto non frena le scelte del Comune di Peschiera del Garda sulla riorganizzazione dei banchi del mercato. Nell’ordinanza pronunciata mercoledì, i giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti comunali avanzata dagli operatori destinati nella nuova area mercatale individuata nel parcheggio del campo sportivo. In attesa della sentenza di merito sulla legittimità degli atti comunali, che arriverà tra diversi mesi, la sospensione avrebbe accolto le istanze dei commercianti che da sei settimane si rifiutano di lavorare manifestando sia contro la nuova area loro assegnata (che contiene 75 posteggi), sia contro i criteri della graduatoria stilata dal Comune. In prima battuta il Tar ha sottolineato che «le censure articolate in ricorso non appaiono assistite da evidenti profili di fondatezza, tenuto conto che il trasferimento parziale del mercato non costituisce una modifica sostanziale e risponde, da un lato, alle esigenze evidenziate dalle comunicazioni della polizia municipale (in ordine alla sicurezza del mercato, ndr) e, dall’altro, alla necessità di fare fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Il Tar fa proprie le motivazioni addotte dal Comune, notando che il trasferimento di una parte del mercato «garantisce a tutti i titolari di concessione di posteggio la possibilità di operare in tutte le giornate di mercato, eliminando la turnazione praticata nel corso dell’anno 2020», ma anche che il parcheggio del campo sportivo è l’unica area capace di contenere «in sicurezza i 75 posteggi in questione», mentre la parte ricorrente «non ha individuato un’area alternativa che potesse ospitarli tutti». «È la conferma della bontà delle scelte del Comune», commenta la sindaca Orietta Gaiulli, convinta che questo primo pronunciamento tolga forza alla protesta. «Ribadisco quanto detto in queste settimane agli operatori che ho incontrato: la motivazione per la quale il luogo assegnato non sarebbe idoneo avrebbe potuto essere più forte se avessero provato a lavorare per un paio di mesi, invece si sono subito messi in una posizione di contrasto. La riorganizzazione del mercato», ripete, «è stata necessaria non solo per le normative anti-Covid, ma anche per garantire la sicurezza stradale e la viabilità dei mezzi di soccorso in caso di necessità». Delusi e amareggiati i commercianti che, al momento, fanno sapere di voler continuare a manifestare. «Lunedì terremo ancora chiusi i banchi, poi vedremo come procedere», anticipano Donato Moscheni, presidente regionale dell’Associazione nazionale ambulanti, e Renzo Mattarei, uno dei ricorrenti. «Aprire i furgoni», sostiene Moscheni, «è inutile, in quell’area non c’è futuro». Per la sindaca, invece, il vicino quartiere residenziale in costruzione e la prossima apertura del collegamento stradale tra il parcheggio e via Borgo Secolo porteranno beneficio anche alla nuova area mercatale.•.