Il sindaco si scusa per aver lasciato l’aula consiliare

«Ritengo doveroso porgere le mie scuse a tutti i nostri cittadini, al gruppo di maggioranza e al gruppo consiliare Vivere Malcesine per aver abbandonato improvvisamente la sala consiliare nell’ultimo Consiglio comunale». Inizia così la nota ufficiale del sindaco Giuseppe Lombardi, a proposito del suo gesto di lasciare l’aula consiliare prima della fine dell’assemblea, tra stupore e rabbia delle minoranze. I motivi il sindaco li ha pubblicato sia sul sito web che sulla pagina facebook del Comune. «L’ho fatto perché il dibattito politico, che fino a quel momento era stato costruttivo e proficuo, è purtroppo degenerato con accuse infamanti verso la mia persona da parte di un consigliere di minoranza». Lombardi si riferisce a Claudio Bertuzzi, esponente di Malcesine 2.0 (gruppo citato nelle scuse) per aver insinuato che il sindaco avesse affidato presunti incarichi senza determine. Poco dopo le parole del consigliere di opposizione, il sindaco era uscito dall’aula, dicendo che aveva un appuntamento. Nello spiegare la sua decisione, Lombardi aggiunge come «amministrare e fare politica, è passione. Le critiche, se poste con educazione e rispetto, possono essere costruttive. Oltrepassando certi limiti, ho ritenuto giusto non cedere a in sterili provocazioni. Voglio tranquillizzare sul mio futuro impegno, che sarà ancora maggiore. Stiamo lavorando con la massima serietà e dedizione per districarci in mezzo a tutti quei decreti, ordinanze e linee guida che giornalmente vengono annunciati». Il prossimo appuntamento con il consiglio comunale, in diretta streaming, sarà entro il prossimo 5 giugno in cui verranno discussi gli altri punti all’ordine del giorno non affrontati nell’ultima riunione. A chiederlo, e ottenerlo, sono state le opposizioni in aula, dopo l’uscita del sindaco, attraverso una proposta votata all’unanimità dal Consiglio.

EM.ZAN.