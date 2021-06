Il paese sarà meta del Museo diffuso del Risorgimento

Anche il Comune di Peschiera del Garda ha aderito al progetto intercomunale tra Lombardia e Veneto per la creazione del «Museo diffuso del Risorgimento». «Il progetto prevede la creazione di un sito internet con l’indicazione di strade virtuali le cui fermate saranno i luoghi del Risorgimento. Noi non abbiamo una realtà museale risorgimentale, però tutto il nostro paese racconta il Risorgimento», ha spiegato in Consiglio comunale Carlo Scattolini, storico e consigliere comunale tra le cui deleghe figura anche quella alla Valorizzazione dei musei cittadini. Nei prossimi mesi, dunque, secondo le tempistiche definite nel protocollo d’intesa tra Comuni, «verrà effettuato un censimento dei beni risorgimentali presenti sul territorio, sia edifici che luoghi all’aperto», ha proseguito Scattolini, «alcuni tra quelli più significativi verranno inseriti nel sito internet di prossima creazione e individuati sul territorio con pannelli informativi». Tra i beni candidati a entrare nel percorso risorgimentale ci sono la Palazzina Storica, la Caserma XXX Maggio (su cui sono in corso lavori per trasformarla in hotel di lusso, mantenendone le caratteristiche architettoniche) Forte Papa e la palla di cannone confitta nel muro di una casa in centro storico, al civico 18 di via don Lenotti. «È una curiosità che forse pochi conoscono», ha osservato Scattolini, «e se guardata distrattamente può sembrare un foro d’areazione nel muro, in realtà è una semisfera di metallo che si protende all’esterno, un cimelio dell’assedio del 1848. La curiosità sta nel fatto che non è una palla di cannone d’assedio: quando le truppe piemontesi di Ferdinando di Savoia occuparono Peschiera, l’artiglieria pesante doveva ancora arrivare, quindi si sparava con i cannoni piccoli».•. K.F.