Il Garda riscopre gli ospiti tedeschi

Stagione turistica al via sul lago di Garda grazie alle riaperture, all’allentamento del coprifuoco - ora fino alle 23 - e all’abolizione della quarantena per chi arriva dall’estero, ma anche per effetto del fine settimana di Pentecoste, festività cristiana celebrata in Germania con ferie e chiusura delle scuole. In questi giorni sulle strade lacustri stanno aumentando le targhe tedesche, sebbene l’affluenza sia molto inferiore a quella che si registrava nello stesso periodo prima della pandemia di Covid 19. Ripartenza confermata dagli operatori, seppure con percentuali di occupazione diverse. Sia nel settore alberghiero che in quello extralberghiero si registra la tendenza a prenotare la vacanza sempre più sotto data. «Normalmente questo è un periodo di inteso lavoro per noi, quest’anno invece abbiamo solo prenotazioni last minute, con un 20 - 25 per cento di occupazione. Tra gli ospiti solo una minima parte è tedesca», riferisce Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, a cui aderiscono circa 400 strutture ricettive della sponda veronese del Garda. «Sono numeri ancora bassi, ma almeno rispetto al 2020 siamo aperti», osserva, «andrà meglio la prossima settimana, nella quale al momento arriviamo al 40 per cento, mentre nei mesi centrali di luglio e agosto siamo a un 30 per cento di occupazione delle stanze. C’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un livello accettabile». Anche i campeggi, che nel basso lago sono veri e propri villaggi turistici con capienza di migliaia di persone, hanno riaperto. «Come inizio va molto bene», afferma il presidente di AssocargaCamping, Giovanni Bernini, «le prenotazioni ci sono, soprattutto di tedeschi. Ovviamente non è la Pentecoste degli altri anni, al momento vengono per periodi più brevi». Gettonati gli appartamenti: «Ci sono diversi arrivi, sia per questo fine settimana che soprattutto per il prossimo», riferisce Romina Fontana, titolare di un’agenzia che gestisce una cinquantina di alloggi tra Bardolino e Lazise. «Le prenotazioni sono arrivate a partire dal 13 maggio, data in cui è stata tolta la quarantena anche al rientro in Germania. Avevamo già alcuni appartamenti affittati per lunghi periodi da lavoratori in smart working», continua Fontana, «quelli occupati da vacanzieri sono la metà, soprattutto da stranieri e tra questi ultimi prevalgono i tedeschi. Alcuni rimangono per una settimana». In attesa del certificato digitale Covid che faciliterà la circolazione all’interno dell’Unione europea - il cosiddetto Green pass - il governo ha previsto che i viaggiatori provenienti da Paesi Ue, dell’Area Schengen, dalla Gran Bretagna e da Israele possano entrare in Italia senza obbligo di quarantena, a condizione di presentare all’arrivo il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Ma a chi compete far rispettare questo requisito? Il tema divide. «Noi del comparto ricettivo non abbiamo nessun obbligo di controllo e nessuna autorità per farlo», risponde De Beni, «misuriamo la febbre e applichiamo il protocollo di sicurezza, alcuni dei nostri associati in modo facoltativo fanno firmare un’autocertificazione, ma andrebbe fatta maggiore chiarezza e andrebbero semplificati i doveri dei turisti in entrata». «Analizzando le domande che ci vengono poste in fase di prenotazione», conclude il rappresentante degli albergatori, «riscontriamo che anche loro sono confusi». Stessa posizione espressa da Bernini: «Non siamo tenuti a controllare, lo facciano alla frontiera». Tra chi ha deciso di agire diversamente c’è invece l’agenzia di Romina Fontana. «Abbiamo inviato ai nostri clienti una newsletter con la normativa, in particolare quello che devono fare per entrare in Italia e poi al rientro, compreso l’obbligo del tampone, che noi chiediamo anche se non siamo tenuti a farlo. È stata una decisione difficile perché si entra nell’ambito della privacy», spiega Fontana, «ma dopotutto chi viene nei nostri alloggi ci fornisce già i propri dati personali. È una tutela in più per il nostro personale e per chi entrerà successivamente negli appartamenti, oltre che un modo per far vedere che l’Italia non è il Paese dei balocchi dove nessuno controlla». Una presa di posizione apprezzata, riscontra la titolare dell’agenzia. «I nostri clienti ci mandano senza problemi sia l’autocertificazione che i risultati dei test, loro stessi per primi ci tengono», conclude Romina Fontana.•.