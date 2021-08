Il direttore Trevisi ai nuovi allievi: «Sarete agenti solo se ci metterete anche il cuore»

Sono arrivati ieri a Peschiera, alla Scuola della Polizia di Stato, i 126 allievi del 215° Corso di formazione. Il corso è composto dai vincitori del concorso pubblico, indetto a maggio 2020, per l’assunzione di «allievi agenti», riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Il corso dura otto mesi ed è diviso in due periodi: il primo di sei mesi, fino al 22 febbraio, per la nomina ad «agente in prova»; il secondo di 2 mesi, dal 23 febbraio al 22 aprile 2022, riservato all’applicazione pratica nei reparti di assegnazione.

I 1.357 Allievi Agenti dell’intero 215° Corso sono stati distribuiti, oltre che a Peschiera, nelle Scuole di Alessandria, Brescia, Campobasso, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia.

Il corso di Peschiera è composto da 102 uomini e 24 donne, provenienti soprattutto da Lazio, Veneto, Umbria e Campania. L’età media è 23 anni.

Gli allievi, si legge in una nota della questura, svolgeranno i sei mesi «in presenza», nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Terminate le procedure di assunzione in forza e di «vestizione» per la prima volta con la divisa della Polizia di Stato, i giovani cosisti hanno iniziato le lezioni.



Gianpaolo Trevisi, direttore della scuola, nel dare il benvenuto nell’aula magna «Fratelli Turazza», ha mostrato video e foto che mostrano poliziotti dell’aeroporto di Fiumicino, mentre accoglievano i profighi afghani. «Vi insegneremo a sparare, le tecniche operative e la difesa personale, vi insegneremo a guidare i nostri mezzi e a lavorare in ordine pubblico. Vi insegneremo diritto costituzionale, penale, procedura penale, atti di polizia giudiziaria e tante altre materie», ha detto Trevisi ai corsisti, «Ma tutto ciò che cercheremo di trasmettervi non servirà a nulla, se quando inizierete il vostro servizio, non il vostro lavoro, non ci metterete il cuore. Sappiate, però, che in realtà il vostro servizio inizia oggi, cominciando a mettere il massimo dell’impegno. Non vi chiederemo di non fare errori, ma di non ripetere domani, quello fatto oggi».