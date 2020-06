Il Chiaretto vara la stagione estiva

Bardolino riparte con il Chiaretto e cerca di rimettere in moto l’economia turistica in questa stagione estiva. Si chiama «L’Estate del Chiaretto di Bardolino» la serie di quattro fine settimana dedicati al vino rosato che prevede appuntamenti sia nel capoluogo che nell’entroterra. Ideazione e organizzazione sono della Fondazione Bardolino Top, in collaborazione con il Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino e il Comune bardolinese. «Diamo con coraggio e forza il primo segnale di ritorno alla normalità», sottolinea il sindaco Lauro Sabaini. Dopo una primavera di chiusura forzata e con praticamente zero manifestazioni, Bardolino si prepara ad accogliere turisti e visitatori, che abitualmente frequentano il paese, mettendo in piedi una serie di eventi per promuovere il territorio. La prima tappa dell’Estate del Chiaretto sarà domenica 21, con «Note Rosa a Bardolino»: in tre punti allestiti a tema, tra il centro storico del capoluogo e Cisano, si esibiranno altrettanti gruppi musicali. Sabato 27 e domenica 28 giugno sarà la volta di «Chiaretto Bardolino On the Road», quattro percorsi a piedi con degustazioni enogastronomiche tra il centro e le colline, coinvolgendo cantine produttrici e associazioni di volontariato. Ogni gruppo, formato da massimo 25 persone, partirà a distanza di un’ora dal successivo e in ogni tappa potrà degustare un bicchiere di Chiaretto e un piatto tipico. Tutti i gruppi saranno accompagnati da guida, che garantirà il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Chi desidera partecipare può scegliere tra i tour «La Rocca», «Cisano», «Calmasino» o «Bardolino»; ogni percorso, di 6 chilometri, dura circa tre ore: prenotazione obbligatoria su www.bardolinotop.it. «Credo di poter dire che si tratta del primo evento dedicato al vino e a partecipazione popolare organizzato in Italia dopo l’emergenza sanitaria», dice Sabaini. «È un segnale importante per la ripresa delle attività, ma anche una garanzia che Bardolino vuole tornare a correre ed essere un punto di riferimento per il turismo e gli eventi. La Fondazione non si è tirata indietro e sta proseguendo l’attività per riportare i turisti nel nostro magnifico territorio». Aggiunge il presidente della Bardolino Top, Ivan De Beni: «Poter contare sulla squadra è fondamentale in questo momento e fortunatamente a Bardolino non è mai mancato questo spirito, che ora ci permette di tornare in pista». La terza tappa dell’Estate del Chiaretto sarà nel fine settimana del 5 e 6 luglio con «Chiaretto in Cantina», con visite alle aziende vinicole. La quarta e ultima, l’11 e 12 luglio, sarà «Chiaretto in Centro», dedicata a ristoranti e bar. «L’intenzione è ringraziare il visitatore con un omaggio che gli ricordi Bardolino», conclude il consigliere delegato alle Manifestazioni, Carlotta Bonuzzi. •

Camilla Madinelli