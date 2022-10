I figli del centauro morto: «Era un buono e aveva la passione per le moto»

Al volante per mestiere, in sella alla moto per passione. Con i motori, Adriano Colombo era cresciuto e ci viveva. Prima che la sua vita si fermasse sabato, a 45 anni, sulla Sp11, a Canale, vicino a Rivoli, infatti, faceva l'autotrasportatore per un'azienda sul Mantovano, mentre l'amore per la moto era cresciuto con lui fin da piccolo. Fino all'ultimo.

Il figlio tornato di notte dalla Germania

Lo racconta Guilherme Colombo, 25 anni, suo figlio, giunto nella notte dalla Germania, dove lavora in una gelateria. Appresa la notizia che il padre uscito di strada con la sua Bmw Rs era morto, è salito sul primo Flixbus che ha trovato. «Sono arrivato alle due di notte», continua, appoggiandosi al cancelletto della villetta di via Degli Unni, 15, a Salionze, popolosa frazione di Valeggio sul Mincio, dove Colombo viveva con la compagna Eleuza Agostinho, 41 anni, da circa un anno.

«Era un eroe per me. Eravamo venuti in Italia insieme sette anni fa per fare la doppia cittadinanza. Abbiamo vent'anni di differenza, abbiamo fatto molto insieme», continua il figlio. «Siamo stati quattro anni in Lazio e poi a Goito, nel Mantovano. Io sono partito per la Germania, lui è rimasto qui».

In lacrime la figlia Natalia che da poco lo aveva reso nonno

Quella di Adriano Colombo è la storia di tanti «taliàni» di seconda e terza generazione, discendenti di bisnonni o trisavoli che avevano lasciato il Veneto per andare in Brasile. I loro pronipoti ora tornano qui, per fare la doppia cittadinanza, come Adriano e Guilherme e come il fratello di Adriano, in Italia da tre mesi, e i cugini e gli amici che ieri si aggiravano per i vialetti dell'abitazione. Maccagnin, Bonfante, Colombo... sono tanti i nomi veneti nei quali si inciampa ripercorrendo il loro albero genealogico: «Abbiamo bisnonni e trisnonni italiani, abbiamo diritto alla doppia cittadinanza», spiegano.

È brasiliana, invece, la compagna di Colombo, Eleuza Agostinho, casalinga, che ieri ha aspettato invano il suo Adriano: «Ha detto al fratello "Torno fra poco", e non è più tornato», racconta la figlia di Eleuza e Adriano, Natalia, 22 anni, con il suo bambino di cinque mesi in braccio. «Quando papà è diventato nonno... non le dico...», abbozza un sorriso, Natalia, vicina al marito. La coppia arriva dimessa alla casa di Adriano, con il piccolo dagli occhi color caffè. «Papà era una persona buonissima, era sempre lì per aiutarci, non diceva mai di no. Provvedeva a tutti noi. Era un uomo buono».

Leggi anche Nel vigneto con la moto, papà 45enne muore davanti agli occhi degli amici

E molto conosciuto nel mondo dei motociclisti, soprattutto a Peschiera. «Aveva la passione per la moto, ha sempre avuto una moto. Io no, a me non piacciono, ma lui le ha amate fin da bambino. Ci dicono che probabilmente sabato a quell'ora aveva il sole in faccia e correndo non ha visto la curva», conclude Guilherme.

Il padre, sabato, era uscito in moto con degli amici, per fare un giro sul Baldo in queste splendide giornate che ci regala l'autunno 2022. Poco dopo le 17, era sulla via del ritorno, quando a Canale, a due chilometri da Rivoli, sulla Sp11, sulla riva destra dell'Adige, che collega Avio ad Affi, è uscito di strada finendo contro il palo di un vigneto. È morto sul colpo.

La salma di Colombo ieri era alle celle mortuarie di Caprino. Oggi sarà alla casa funebre di via dell'Industria a Castelnuovo del Garda, città in cui abita la figlia Natalia. Mercoledì alle 15 si terrà alla casa funebre una cerimonia di commiato.