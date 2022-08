Trascinati in mare aperto dal vento: i cani «bagnino» del Garda salvano la vita a tre fratellini

Dalla spiaggia di Fasano sul Garda a Voltri in Liguria, è sempre la stessa nuotata per le unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio. Solo che nel secondo caso, non si è trattato di semplice addestramento, ma del salvataggio reale di tre ragazzi spinti ad oltre 150 metri dalla riva dal forte vento. «I ragazzini si trovavano a bordo di due mini-gommoni – racconta Ferruccio Pilenga il fondatore della Sics, la più grande organizzazione nazionale di volontariato dedicata alla preparazione delle unità cinofile -: in uno c'era un 14enne con tutte le sue forze cercava di tornare a riva ma veniva trascinato al largo dalla corrente. Nell'altro c'erano i fratelli di 8 anni e 12 anni anche loro impossibilitati a tornare a riva. Le due unità cinofile, formate dai labrador Kora, Fendy e Ludo guidati dalle conduttrici Katia e Loredana sono intervenute immediatamente portando in salvo i tre bambini». Hanno superato quota dieci le missioni di salvataggio effettuati in mare e nei laghi in questa stagione dalle unità cinofile addestrate sul Garda. Nata da un idea di Ferruccio Pilenga, nel 1989 la Sics ha creato un metodo innovativo di intervento diventato un modello in tutto il mondo. Non è un caso se nello scorso autunno alla base di addestramento di Fasano a Toscolano Maderno - sulla spiaggia adiacente villa Zanardelli - sono giunti per uno stage un gruppo di addestratori della Boston American academy of canine water rescue e nei prossimi 18 e 19 settembre toccherà ai colleghi francesi provenienti da Marsiglia. In precedenza sono stati ospitati anche cani provenienti dalla Germania e dalla Svizzera. «Qui sul Garda, grazie anche al supporto di un battello della Scoamar utilizzato normalmente per i turisti, riusciamo ad imbarcare fino ad una ventina di cani per effettuare prove di salvataggio in acqua».

I docenti gardesani? Con Ferruccio Pilenga ci sono Luca Zioni, Monica Farina e Marcello Ughetti. «Io soccorritore attaccato al cane con ausili tecnici, arrivo nei pressi delle persone in difficoltà e lancio il salvagente mantenendo la distanza. Al cane è rimandata l’operazione di recupero, ascoltando le correnti con la sensibilità dei loro polpastrelli - continua Pilenga -: il conduttore sorveglia a distanza di sicurezza l’operazione confortando la persona in difficoltà». Il cane in pratica diventa un motore «intelligente» in grado di far risparmiare risorse fisiche preziose al conduttore che effettua il salvataggio, consentendo di portare in salvo anche più di una vittima alla volta. Il percorso formativo di Fasano è basato sul gioco: «Il legame instaurato porterà il cane a compiere azioni rischiose per compiacere conduttore», spiega Pilenga. L’80% dei percorsi di addestramento a Fasano si conclude positivamente: poi il cane per una decina di anni può prestare servizio.•.