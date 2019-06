Gestione unica del lago: sì delle tre Regioni

«Siamo molto soddisfatti per l’esito della riunione con tutti i sindaci fatta alla Comunità del Garda: posso annunciare che, entro un mese, ci rivedremo tutti a Peschiera per la firma definitiva del Contratto di lago». A dirlo è Angelo Cresco, presidente dell’Azienda gardesana servizi, quella che si occupa del collettore e del depuratore di Peschiera e che con Ats e Comunità del Garda, sta portando avanti il progetto del nuovo collettore da 220 milioni di euro. All’indomani della riunione a Villa Mirabella di Gardone cui hanno partecipato tutti i sindaci delle tre province benacensi, il numero uno di Ags ha fatto il punto sulla situazione dal punto di vista della sponda veronese. Nelle scorse settimane Cresco era stato prima a Venezia, dall'assessore regionale alla pesca e caccia, Giuseppe Pan, a parlare di «Contratto di lago», e poi anche a Parma, nella sede dell’Autorità di bacino del Po, assieme ad alcuni sindaci e rappresentanti locali. «La buona notizia», ha ripreso Cresco, «è che ora tutti i portatori di interesse si sono dati appuntamento per la firma definitiva di un documento comune. Interverranno non solo i sindaci veronesi, quindi, ma tutti quelli delle comunità gardesane». Del resto, all'incontro di Gardone c'erano non solo i rappresentanti di Malcesine, Brenzone, Torri, Garda, Bardolino, Lazise, Peschiera e Castelnuovo, ma anche sindaci bresciani e poi il presidente di Garda Uno, Mario Bocchio, quello di Garda-Lombardia, Luigi Alberti, il presidente di Garda- Trentino Spa, Marco Benedetti, e Marcello Moretti dell'Aipo, segno che la questione è sentita a tutti i livelli più alti. «Abbiamo illustrato la nostra proposta invitando ogni sindaco a dare un contributo e ad avanzare proposte per arrivare alla stesura condivisa e definitiva del testo», ha detto Cresco. «A Peschiera si chiuderà l'accordo e questo sarà poi inviato, all’unanimità, alle Regioni Veneto e Lombardia, alla Provincia di Trento, Verona, Brescia e a tutti i gli altri portatori di interesse presenti sul Garda». Il «Contratto di lago» è stato mutuato dai «Contratti di fiume», presenti in altre zone del nord Italia e, come hanno spiegato a Gardone, «sono un utile strumento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, per l'utilizzo sostenibile delle acque, per la protezione ambientale e degli ecosistemi acquatici e per la riduzione del rischio di alluvioni e della siccità». Nel caso del Garda il Contratto intende dare alle comunità locali e ai sindaci la possibilità di partecipare a decisione vitali per il lago tra cui la gestione della galleria Mori–Torbole, il sistema di collettamento del reflui, la definizione dei livelli, l’utilizzo delle acque del lago, l’analisi e il monitoraggio del Garda e dei suoi affluenti, la proposta di sanificazione delle carene delle barche che provengono da altri bacini e altro ancora. «Su questi punti», ha sottolineato infine Cresco, «l’assemblea ha approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno in cui si supporta la decisione dell'Ato Bresciano per la scelta di realizzare i depuratori a Gavardo e Montichiari». Sul punto, finora, non era stato trovato alcun accordo nel Bresciano e, da mesi, c’è un rimpallo di responsabilità tra primi cittadini che non vogliono, entro i confini del proprio territorio, il nuovo depuratore bresciano. Sul tema, ora, sembrano esserci passi avanti e a Peschiera, entro un mese, se ne avrà la possibile conferma. •

Gerardo Musuraca