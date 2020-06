Gestione dei parcometri Il bando scade oggi

Il Comune di San Zeno di Montagna ha pubblicato un avviso riguardo un'indagine di mercato per l'affidamento triennale del servizio di noleggio e gestione dei parcometri presenti sul territorio comunale. L'amministrazione comunale, si legge nel documento pubblicato sul sito web del Comune in cui si annuncia l'avviso di manifestazione di interesse, «intende acquisire almeno tre offerte finalizzate a definire la congruità del prezzo relativo al noleggio e gestione di parcometri a partire da luglio. L'importo complessivo massimo corrisposto per il servizio non potrà superare i 25mila euro, IVA esclusa, calcolato per il periodo 2020-2022 inclusa la proroga di un anno, «opzionabile solo nelle more di una nuova procedura di gara». La base di gara parte da 200 euro, Iva esclusa, che corrisponde al noleggio di un singolo apparecchio. Le domande dovranno essere inviate tramite Pec, posta elettronica certificata, entro le 23,59 di oggi all'indirizzo sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net Tra i servizi che si dovranno garantire ci saranno la fornitura e l'installazione di tutti i parcometri, la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione con intervento tempestivo in caso di guasti e l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate. •

EM.ZAN.