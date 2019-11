Un «salto» sulla Luna grazie alla mostra dell’istituto Marie Curie

Tre progetti di ricerca uniti in una mostra aperta a tutti per ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, i 150 dalla pubblicazione della Tavola periodica degli elementi di Mendeleev e i 50 anni dall'allunaggio. Un progetto che prevede anche conferenze e una serata dedicata a osservare la Luna coi telescopi del Circolo astrofili veronesi (Cav) di Verona. L'iniziativa dell'Istituto di istruzione superiore (Iis) Marie Curie di Garda (dirigente scolastico Luigi Giuseppe Pizzighella), seguita dai professori di Scienze Isabella Reggio e Daniele Zanini, il coordinatore, si potrà condividere fino al 13 dicembre, periodo durante il quale l'esposizione sarà aperta, a ingresso libero, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. «L'istituto propone una lettura critica di questi tre eventi eccezionali per l'umanità attraverso tre percorsi», spiega Zanini. Quello dedicato a Leonardo lo inquadra come botanico, con immagini e fogli di erbario; come anatomista, con modelli anatomici; come paleontologo con reperti fossili. «Proprio questo tipo di materiale, commentato dagli studenti, consente di comprendere quanto importanti fossero per Leonardo le ammoniti e i coralli veronesi che si trovano sul Monte Baldo e in Lessinia, da dove provengono i fossili di Bolca ai quali dedichiamo una sessione», spiega Zanini. «Pure le tavole anatomiche di questo genio rinascimentale ci riportano nella nostra città quando il medico Marcantonio Dalla Torre gli impartiva lezioni sulla dissezione di cadaveri per studiare gli organi interni. Le scoperte botaniche di Leonardo, invece, potranno essere meglio comprese grazie ai fogli di erbario realizzati dai ragazzi con piante raccolte sul territorio del Baldo Garda. Il secondo percorso con i modelli della Tavola periodica degli elementi ricorda invece l'operato di Marie Curie, la fisica e chimica premio Nobel nel 1903 per i suoi studi sulle radiazioni e nel 1911 per la Chimica, di cui Mendeleev fu indirettamente maestro», dice il professore ricordando che, su questi due temi sono in esposizione anche monete e francobolli commemorativi emessi nel 2019. Il percorso dedicato ai 50 anni dall'allunaggio è invece curato dal Cav, presieduto dal professor Natalino Fiorio. «Sono esposte foto della Luna, una ventina di meteoriti, un modello della tuta spaziale usata nella missione Apollo 11 nel 1969». Ma c'è dell'altro. «Con il contributo dell’Accademia di Agricoltura scienze e lettere, il nostro istituto ha organizzato due conferenze su Leonardo aperte a tutti, valide per gli insegnanti come aggiornamento». Sono in programma il 3 e l’11 dicembre alle 15 in aula magna. La prima «Leonardo genio ribelle» sarà curata dal professor Massimo Polidoro, collaboratore di Piero Angela. La seconda, «La pittura di Leonardo: fragilità umana, maternità divina», dalla conservatrice del Museo civico di Como Letizia Casati. «A chiusura dell'evento, il 13 dicembre alle 20 nel cortile dell'istituto, in via Barbarani 20, si potrà osservare la Luna usando i telescopi del Circolo astrofili veronesi. La serata è aperta a tutti. Questo progetto», evidenzia Zanini, «ha coinvolto un' ottantina di studenti del liceo scientifico-ordinario e di scienza applicata. Hanno lavorato tre settimane in classe ma anche in orario extrascolastico, oltre ai fine settimana a casa».

B.B.