Studenti a tu per tu con ogni tipo di robot

Il futuro li vede sempre più intelligenti, anche se mai completamente indipendenti dall'uomo, sempre più precisi, sempre più capaci di dare suggerimenti sulla base dell'impulso ricevuto, adattandosi al caso specifico. Sono molti i robot utilizzabili in campo lavorativo, quelli automatici si usano dagli anni '70 in processi produttivi, ma sono pochi quelli dotati di un’intelligenza artificiale: la capacità di interagire, in modo autonomo, con quanto li circonda e con le persone. Tra questi ci sono robot che monitorano l'ambiente, robot usati negli «allarmi bomba», i robot chirurgici che permettono al medico di essere «all'interno del paziente» essendo capaci di unire la percezione e la destrezza di un intervento “a cielo aperto” con le piccole dimensioni degli strumenti di un'operazione minimamente invasiva. Il loro uso farebbe risparmiare molto tempo. In teoria renderebbe meno costosa un'operazione, ma, per paradosso, proprio il loro costo, circa 3 milioni di euro, ne limita fortemente l'impiego. Di questi dispositivi «salvavita», spesso usati in caso di tumori, ha parlato Paolo Fiorini docente all’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Informatica, intervenuto con altri esperti a Robot@garda, manifestazione organizzata dalla Lega navale italiana (Lni) - Sezione di Garda, Comune, il Dipartimento con la partecipazione della Polizia di Stato a cui hanno collaborato Protezione ambientale civile (Pac) di Bussolengo, convenzionata col Comune, quella di Garda e Azienda gardesana servizi (Ags) di Peschiera. «Dato il loro costo, che il sistema sanitario non può sostenere, questi robot sono pochi. Un centinaio in Italia, solo tre nella nostra provincia. E il robot da Vinci usato negli ospedali di Borgo Trento, Pederzoli di Peschiera e Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. In ciascuno sono usati 1-2 giorni la settimana, uso non continuo che limita i tempi di formazione dei medici». È impiegato per interventi di ginecologia, a utero e ovaie, tumori alla prostata, chirurgia generale, fegato e pancreas. «Uso soprattutto oncologico perché un robot vede bene i margini del tumore e fa incisioni precise. Ora stiamo sperimentando nuove tipologie, lunghi bracci flessibili che possano adattarsi all'anatomia del paziente, fare interventi sull'apparato digerente: esofago stomaco, intestino, laringe». Il futuro offre nuove possibilità. «Si passerà dall'automazione all’autonomia, robot capaci di eseguire azioni complesse senza l'intervento umano e di prendere decisioni che richiedono un “ragionamento”, azioni definite in termini generali adattando conoscenze pregresse alla situazione specifica. Ma sarà sempre l'uomo a fornire dati e informazioni che dovranno essere sempre più numerose e, soprattutto, quelle giuste al momento giusto», dice Fiorini. «Sono diverse, ovviamente, le modalità di azione di altre tipologie di robot. A Garda i 188 studenti di 7 scuole superiori hanno visto il robot usato negli allarmi bomba dagli artificieri della Polizia di Stato di Villafranca, lo Spid che la Scientifica impiega per rilevare impronte digitali, moto d'acqua e fuoristrada in dotazione alla Squadra nautica della Polizia di stato di Peschiera portate dal comandante Andrea Erculiani. Un drone acquatico è stato presentato dal professor Alessandro Farinelli, sempre del Dipartimento di Informatica. «Monitora autonomamente uno specchio d'acqua essendo stato programmato per rilevare parametri chimico-fisici e microbiologici, dati disponibili in tempo reale su sistema cloud. Ha lo scopo di rendere il monitoraggio più sostenibile: più informazione a costo minore». Il futuro cosa riserva? «Si vuole rendere i sistemi robotici intelligenti più affidabili e utilizzabili dagli operatori, usandoli nelle “fabbriche intelligenti” dove l' uomo fa alcune attività cooperando col robot. L'obiettivo è creare industrie digitalizzate con maggiore presenza di informatica e robotica». Emanuele Feudatari, comandante della Polizia locale di Goito, Marmirolo, Monzambano, Roverbella e Volta Mantovana ha mostrato un drone aereo. «Utile per fare rilievi negli incidenti stradali, accertare abusi edilizi, scoprire discariche abusive, cercare persona disperse. Costa 2mila 500 euro, ma, una volta comprato, limita le spese e facilita gli operatori». •

Barbara Bertasi