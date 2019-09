Eppur si muove. La Rocca di Garda sta meno peggio dopo il reportage fotografico pubblicato il 21 agosto scorso sul nostro sito. Venerdi scorso siamo tornati per un sopralluogo e con piacere abbiamo visto che sono scomparsi i sacchetti di rifiuti abbandonati dai soliti incivili all’altezza della sella che congiunge la Rocca di Garda con l’Eremo di San Giorgio di Bardolino.

Tra i due comuni (Garda e Bardolino) da tempo si provvede, in modo alternativo una volta alla settimana, a raccogliere le immondizie. Scomparso il carrello posizionato abusivamente a fianco della casa rossa che da Bardolino conduce alla “sella”. Pulito, assestato e facilmente percorribile il percorso che porta alle pendice della Rocca.

Poco cambia invece sulla sommità, il pianoro della Rocca, anche se si sta finalmente lavorando per tagliare il possente albero caduto a pochi metri da ciò che la tradizione ama segnalare come il trono delle Regina Adelaide. Non è stato ancora liberato l’ostacolo dell’albero a terra, comunque facilmente superabile, che ostruisce il cammino che porta sull’ampia radura della sommità. Prato, quest’ultimo, infestato da erba altissima. Peccato perché basterebbe poco per dare maggior dignità a questo angolo di paradiso come ben sintetizza un turista trentino in vacanza sul Garda.

Stefano Joppi