Codognola non diffamò Furri, assolta

«Dovrebbero smetterla di utilizzare la querela facile per limitare noi consiglieri di opposizione e questo vale in tutti i comuni ma in particolare a Garda, dove ne abbiamo collezionate parecchie e tutte con la stessa regia senza produrre risultati se non i rimborsi ai nostri avvocati». Non le manda certo a dire la consigliera d’opposizione, Anna Codognola dopo che il giudice Paola Vacca ha messo la pietra tombale, salvo ricorsi in Cassazione, sulla querela per diffamazione presentata da Luca Furri, 48 anni, amministratore di Eurobus, azienda di trasporti proprio contro l’esponente della minoranza ora completamente scagionata. E proprio sulla scelta della giunta nei confronti del Consorzio, la Codognola aveva chiesto chiarimenti in Consiglio comunale. Si era così «guadagnata» una querela per diffamazione, presentata da Furri il 19 luglio 2017. Le richieste della Codognola in Consiglio erano nate anche alla luce della presenza tra i soci di Eurobus delle figlie di un consigliere di maggioranza, Dario Delai delegato ai trasporti a Garda. Il giudice ha disposto l’archiviazione del procedimento dopo la richiesta, presentata dalla procura. All’istanza del pm, si era opposto lo stesso Furri, assistito da Antonio Invidia (sostituito in aula da Corrado Perseghin) ma anche il tentativo di riaprire il fascicolo dell’amministratore di Eurobus era andato a vuoto. Il denunciante, riporta il decreto di archiviazione del gip Paola Vacca, si lamenta che la Codognola ha rilasciato dichiarazioni diffamatorie riguardanti «l’aggiudicazione alla ditta della quale egli è amministratore, di appalti di trasporto pubblico, dichiarazioni poi riprese dalla stampa». Nel suo provvedimento, il giudice prima di tutto precisa che la Codognola, difesa da Francesco Falavigna, non ha semplicemente rilasciato dichiarazioni ma ha «chiesto in consiglio all’amministrazione di spiegare le proprie scelte nel quadro dell’appalto del trasporto pubblico». Oltre alla questione della presenza delle figlie di Delai nella compagine societaria di Eurobus, «(Codognola ndr) si chiedeva anche perchè il servizio veniva aggiudicato sulla base di un’unica domanda, quella appunto di Eurobus». Le obiezioni di Anna Codognola non hanno alcun contenuto offensivo per il pm Alberto Sergi: «Si tratta», conferma il gip Vacca nel suo provvedimento «di esercizio del diritto di critica politica che spetta al consigliere di minoranza in relazione alle scelte operate dall’amministrazione comunale». E conclude: «Gli articoli hanno riportato esattamente la questione e la consigliera non ha formulato affermazioni, basate su di un travisamento dei fatti». •

G.CH.