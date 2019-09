Cala la scure sugli orari di slot e video poker

Gioco a tempi ridotti per contenere il dilagare compulsivo del gioco d'azzardo. È stata firmata dal sindaco Davide Bendinelli e subito pubblicata l’ordinanza con oggetto «Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate e di quelli di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati» e in quelli «commerciali ove è consentita la loro installazione». Il documento porta la firma dal primo cittadino considerato che, come si legge, è «a lui», in forza delle attuali disposizioni di legge, che «è consentito» disciplinarli «in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento per mitigare i riflessi sociali, oltre che clinici, della ludopatia». Spiega Bendinelli: «Poiché una legge nazionale disciplina l'uso delle slot e delle video lottery (Vlt, ndr) e non è data facoltà agli amministratori di disporre il divieto totale all'uso, per contrastare la ludopatia che sta rovinando migliaia di persone e di famiglie ho deciso di emanare questa ordinanza per ridurne l'uso, stabilendo precisi orari». Orari ridotti di gioco nelle sale slot erano stati sollecitati anche dal Movimento 5 Stelle per voce dei consiglieri Anna Forese e Irene Moretti. Precisa il sindaco: «Mentre fino a oggi a Garda l'uso di video poker e slot era legato all'orario delle sale e dei pubblici esercizi che li ospitavano, ora ne abbiamo drasticamente ridotto l'orario dalle 10 alle le 12 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni, compresi i festivi. Ciò», ribadisce, «riguarda sia le sale gioco autorizzate, sia il funzionamento degli apparecchi che si trovano negli esercizi autorizzati: bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie, lotto ed eventuali altri», esemplifica. «L'ordinanza è frutto della volontà politica volta a contrastare questa piaga e di un attento approfondimento giuridico rispetto a possibili o eventuali ricorsi in sede amministrativa. A Garda», ragguaglia, «abbiamo una sala Vlt e svariati esercizi dove sono installate queste macchine. Riteniamo questo un primo, ma fondamentale passo per cercare di contrastare tale piaga». Come si legge nel documento «dalle indagini statistiche in possesso del Dipartimento delle dipendenze relative all'Ulss 9 Scaligera e di Verona risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo, con speciale riferimento al territorio della provincia». Aggiunge ancora Bendinelli: «Pur non essendo noto il numero delle persone affette da tale patologia che non si sono ancora sottoposte a trattamenti di cura, si presume che il numero di quelle coinvolte nel meccanismo del gioco compulsivo sia aumentato in maniera esponenziale. Si stima infatti che i dati indicati rappresentino solo la punta dell'iceberg di un fenomeno di cui nell'immediato non si percepisce la portata e che, come riferito dalle associazioni “Self help” esistenti sul territorio, il numero di quelle risucchiate da questo “gorgo” sia destinato ad aumentare con intuibile rilievo sui costo pubblici e sociali». «Certamente», sottolinea Bendinelli, «con questo provvedimento il problema non sarà risolto ma sono orgoglioso di poter contribuire a dare un taglio a questo vizio. Mi auguro», conclude, «che il regolamento possa essere approvato e reso operativo al più presto anche da quei Comuni del Baldo Garda che non ne hanno ancora adottati. Sarà mia premura contattare personalmente i colleghi e caldeggiarne la condivisione». •

Barbara Bertasi