Apre il liceo delle scienze umane

Nell’anno scolastico 2020-21 all’Istituto superiore Marie Curie di Garda aprirà il liceo delle scienze umane. La giunta del Veneto ne ha approvato lo scorso dicembre l’istituzione e dalla scuola sono state raccolte iscrizioni sufficienti per formare la classe prima. Posti disponibili ce ne sono ancora e le iscrizioni sono possibili fino a domani. L’apertura del nuovo indirizzo è frutto di un lavoro di squadra tra il dirigente scolastico Luigi Pizzighella, Ufficio scolastico provinciale, Provincia e Regione, supportato dalla collaborazione dei sindaci dell’area Garda Baldo e dal coinvolgimento di un gruppo di famiglie che si sono fatte portavoce dell’esigenza di ampliare e completare l’offerta formativa del territorio. Il nuovo indirizzo in partenza a Garda, inoltre, s’inserisce in un già ampio contesto didattico in cui sono già presenti tre licei (scientifico, scientifico opzione scienze applicate, linguistico) e due percorsi professionali, relativi uno ai servizi per la sanità e l’assistenza sociale e l’altro ai servizi commerciali, a cui si aggiungono i corsi specifici dell’Istituto tecnico nella sede di Bussolengo.

C.M.