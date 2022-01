Forte traffico sull'A22 verso il Brennero: viabilità congestionata a Passo Napoleone

La prima domenica del 2022 sta facendo rima con una viabilità congestionata sull’autostrada A22 del Brennero e sulle arterie veronesi che non si registrava da parecchio tempo. Il tutto è legato al cambio delle “settimane bianche” ed alle visite ai mercatini natalizi del Trentino Alto Adige.

Da stamattina alle ore 9,30 si registra traffico rallentato, con code per traffico intenso, tra l’allacciamento dell’autostrada Milano-Venezia ed il casello di Rovereto Nord verso nord nonché tra Bressanone e Vipiteno con code fino a 4 chilometri; dalle 10,30 viabilità congestionata verso sud sempre tra i caselli di Trento Sud ed Affi.

Riflesso immediato il riversamento sulla strada statale 12 del Brennero e dell’Abetone di un serpentone di automobilisti e camperisti lungo oltre un chilometro all’altezza di Domegliara e del Passo di Napoleone, crocevia per raggiungere il Trentino attraverso la Valdadige, le località lacustri ed i centri commerciali di Affi. Sulle strade vacanzieri al rientro dalle ferie ma anche turisti pronti a sfruttare la seconda settimana natalizia che terminerà domenica 10 gennaio dopo il ponte dell’Epifania che quest’anno sarà giovedì 6 gennaio.

Previsto grande afflusso anche a Verona e nelle stazioni sulla linea ferroviaria del Brennero sia oggi che nei prossimi giorni anche per le gite di una giornata. Gli operatori del traffico consigliano massima prudenza ed attenzione alle segnalazioni sul traffico, consultabili attraverso i siti internet delle società autostradali. In caso di cattiva visibilità, è necessaria una condotta di guida estremamente accorta in quanto è possibile imbattersi in pericolosi banchi di nebbia dove la visibilità può essere ridotta anche di molto.

Durante il viaggio, è bene controllare i messaggi aggiornati esposti sui pannelli, evitare l’uso di sostanze alcoliche e programmare una sosta almeno ogni due ore, mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede ed utilizzando, nelle zone caratterizzate da scarsa visibilità, i fanali antinebbia, avendo cura di spegnerli al miglioramento delle condizioni meteorologiche. Massimo Ugolini