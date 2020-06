Fondali puliti con le boe intelligenti

Presto non finiranno più nei fondali del Garda i plinti e il cordame che servono per fissare le boe utilizzate nelle regate veliche sui campi di gara. Nelle profondità del lago ce n’è un’enorme distesa. Ma ora le boe classiche saranno sostituite da «boe elettriche intelligenti», che si muovono da sole, seguendo le coordinate GPS che ricevono da un tablet, o da un telefonino, e si stanno sperimentando nell’Alto Garda. L’ultimo test è stato effettuato qualche giorno fa tra Torbole e Riva. Proprio in acque trentine, la stazione della Forestale di Riva del Garda ha portato a termine un’indagine, su delega della Procura di Rovereto, relativa al reato di abbandono rifiuti nel lago di Garda. Nel mirino degli inquirenti sono finiti anche cime e plinti in cemento che servono per fissare e zavorrare le boe sul fondale. Per questo sono stati realizzati video con un piccolo sottomarino del Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trento, comandato a distanza. Si è scoperto così che nei fondali trentini del Benaco giacciono un gran numero di conglomerati in cemento. Si è ipotizzato che annualmente, solamente nel Garda trentino, ne siano stati immersi circa 3000, legati ad almeno 45 quintali di cordame. Quest’ultimo unisce il corpo morto, cioè la zavorra alla boa. La quantificazione è stata stimata dagli inquirenti in base alle fatture d’acquisto che hanno rintracciato. Questa pratica non è in uso solamente nel Garda trentino, naturalmente, ma anche nelle acque veronesi e bresciane del più grande lago d’Italia, dove si organizzano regate. I mattoni in cemento non sono rifiuti inquinanti, ma il lago non ha certamente bisogno di essere riempito da questi corpi estranei e nemmeno di corde, anche se sono, da qualche anno, biodegradabili. Questa pratica è illecita, oltre ad essere eticamente scorretta e in antitesi con i principi di uno sport, come la vela, che è ecocompatibile ed in sintonia con la natura e l’ambiente. Si è pensato quindi di costruire delle «boe intelligenti» e manovrabili a distanza ed in questi ultimi mesi sono state sviluppate e perfezionate. I circoli coinvolti nel Garda trentino nell’organizzazione di regate, riconosciute dalla FIV, Federazione Italiana Vela, sono Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana di Riva, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Torbole, ed hanno svolto un interessante lavoro di equipe, che al termine di un biennio di prove, sembra aver raggiunto risultati incoraggianti. Nell’ultima sperimentazione effettuata, durata circa due ore, con condizioni di vento sui 14-16 nodi e ondina corta, i motori elettrici stabilizzati con GPS posizionati sia sulle boe che sulla cosiddetta barca comitato (la pilotina che serve per creare una linea di partenza con una boa al traverso del vento ndr) hanno svolto un buon lavoro consentendo di mantenere la posizione data. L’obbiettivo ora è installare un motore elettrico a stabilizzazione GPS anche su un gommone, che andrebbe a sostituire la boa di partenza, eventualità richiesta in regate particolari. Per l’ultimo esperimento sono state mandate in acqua le squadre agonistiche dei circoli velici trentini che hanno effettuato un allenamento tra le boe gestite da GPS e motore elettrico. Così, imbarcazioni ed equipaggi di diverse barche, per caratteristiche e velocità, dai minuscoli Optimist, ai windsurf giovanili Techno 293, dai singoli olimpici Laser ai windsurf volanti Foil, fino all’acrobatico doppio femminile 49er FX, hanno effettuato un percorso con le boe intelligenti. •

Luca Belligoli