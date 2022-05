Festa pazza a Bardolino, sede di uno dei club rossoneri più vecchi del Veneto, per lo scudetto del Milan

Il Milan è campione d’Italia e a Bardolino, dove c’è uno dei più vecchi club rossoneri del Veneto, impazza la festa. Cori e cortei partiti dal circolo tennis di Bardolino, in via dello Sport, e proseguiti sulla Gardesana e nel centro storico di Bardolino.

In testa il presidente del Milan Club Riccardo Buscardo che non più tardi di un mese fa nel corso della festa sociale, con l’inter sotto di un punto in classifica ma con la partita con il Bologna da recuperare, invitava i soci a credere nel miracolo. Avvenuto il 22 maggio.