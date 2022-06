Ponte del 2 Giugno, traffico intenso e code da questa mattina su autostrade e tangenziali

Code in occasione della Festa della Repubblica si stanno registrando, dalle ore 9, sull’autostrada del Brennero con rallentamenti tra i caselli autostradali di Verona Nord ed Affi in direzione nord.

Stessa musica sull’A4 Serenissima Milano-Venezia con code in uscita al casello autostradale di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Non solo. Sempre in direzione Venezia si stanno registrando tredici chilometri di rallentamenti e code nell’area bresciana verso le località del lago di Garda. Anche per tutto il fine settimana si prevedono giornate di grande afflusso, tempo permettendo, anche per il fatto che lunedì prossimo le scuole in Alto Adige sono chiuse per festività.

Mete gettonate sono le località e spiagge del Garda, complice il caldo ed il bel tempo ma anche Verona città e le località del Trentino Alto Adige. In particolare si deve prestare massima attenzione a code e rallentamenti in prossimità dei caselli di Desenzano e Peschiera del Garda verso le località lacustri sulla Serenissima, Affi sull’Autobrennero e lungo le strade statali e regionali della provincia oltreché al raccordo tra le due autostrade.

Sui siti internet delle società autostradali è possibile visionare la situazione traffico in tempo reale. Gli operatori del traffico consigliano, prima della partenza, di fare controllare pneumatici dell’auto e stato del motore, quindi distribuire gli eventuali bagagli per ottimizzare il comportamento della vettura in frenata e in curva. Altro punto: informarsi sulla situazione viabilistica e meteo lungo la tratta da percorrere. In caso si preveda traffico intenso, è bene valutare percorsi alternativi all’autostrada.

Durante il viaggio, è bene controllare i messaggi aggiornati esposti sui pannelli, evitare l’uso di sostanze alcoliche e programmare una sosta almeno ogni due ore. Forze dell’ordine continuano a monitorare strade ed autostradale con controlli e verifiche dello stato di guida dei conducenti. I quali sono, altresì, fortemente invitati al rispetto delle norme contenute nel codice stradale a partire da quelle più elementari: mantenere la velocità sotto i limiti di sicurezza imposti dal codice della strada, non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti al volante né tantomeno usare telefonini o utilizzare i social network.