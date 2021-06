Festa della Marina: fontana tricolore

L’associazione Marinai Sante Alberti, guidato da Andrea Fasoletti, celebra oggi la festa della Marina. L’appuntamento è a Bardolino alle 20.30 su lungolago Cornicello di fronte a Villa delle Magnolie, la cui cancellata sarà abbellita dal Gran Pavese. Il motivo è l’inaugurazione della fontana galleggiante dei Marinai, che si trova nel prospiciente specchio acqueo, recentemente restaurata. L’intervento, finanziato dal Comune con 15 mila euro, ha riguardato il rifacimento delle pompe e dell’impianto di illuminazione che ora è in grado di effettuare spettacolari e suggestivi giochi di luce. I lavori sono stati seguiti meticolosamente, nella veste di sovrintendente, dall’ottuagenario Maurizio Faraoni, per molti anni presidente del locale gruppo marinai. Alla cerimonia, oltre alle autorità, con in testa il sindaco Lauro Sabaini e alle rappresentanze dei gruppi marinai gardesani e di tutta la provincia, parteciperanno, tra gli altri, il consigliere nazionale dell’associazione marinai Giuseppe Fabrello e il generale dei carabinieri in pensione Gaetano Calcagnile, già comandante regionale dell’Arma di Sicilia, Sardegna, Lombardia e Trentino Alto Adige, che ha stretto amicizia con i marinai di Bardolino diversi anni fa, a inizio carriera, quando, allora tenente prestò servizio a Caprino. La cerimonia si concluderà, dopo gli interventi delle autorità e la benedizione, con l’accensione della fontana, al tramonto, illuminata dal tricolore e l’accompagnamento musicale, con la tromba di Giuseppe Zeni, che eseguirà una fantasia di brani di Ennio Morricone. •. L.B.