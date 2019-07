Le erbe selvatiche entrano nei piatti della festa

L’unione fa la forza. Oltre quindici eventi, senza contare quelli non inseriti nel programma ufficiale, sono il fiore all’occhiello del Parco naturalistico Novezzina,ossia Rifugio, Orto Botanico e Osservatorio astronomico Antonio Cagnoli, gestiti per il Comune dall’Associazione temporanea di imprese (Ati) formata da Cooperativa sociale centro di lavoro San Giovanni Calabria e Circolo astrofili veronesi (Cav). Il prossimo appuntamento al quale prende parte è la «Seconda festa delle erbe selvatiche e dei fiori del Baldo», organizzata in centro per il sabato e domenica dalla pro loco di Ferrara di Monte Baldo che ha collaborato anche col Gruppo micologico e protezione flora spontanea del Dlf (Dopo lavoro ferroviario) di Verona. Ci saranno bancarelle, alcune con prodotti a Marchio del Baldo, gastronomia salutare, momenti culturali. «E’ la seconda edizione di una festa che vuole valorizzare la tradizione locale delle erbe selvatiche del ’Giardino d’Europa», esordisce il direttore tecnico dell’Orto, l’erborista Lorenzo Roccabruna. Se alle 10, infatti, aprirà il mercatino, dalle 12 alle 14,30 e dalle 19 alle 21,30 sarà servito un particolare menù. «I piatti inclusi, dai primi ai dolci, contengono Ortica, Buon Enrico e Nepitella che, con questa iniziativa, verranno fatti conoscerà e resi attuali. l’Ortica», precisa sempre lui, «è un mineralizzante come il Buon Enrico che è ricco anche di ferro per cui è un ricostituente. La Nepitella è una erba aromatica con virtù tonico-digestive». Tra i primi saranno cucinati canederli con formaggio e Ortica, bigoli alla Nepitella, gnocchi con ricotta . Sia sabato che domenica, alle 10, il dottore forestale Roberto Cazzador, collaboratore dell’Orto, che cura anche didattica e visite guidate, ne condurrà una alla scoperta delle erbe di Ferrara. A mostrare i funghi penserà il Gruppo micologico che, nella biblioteca del Monte Baldo, in municipio, allestirà una mostra . Alle 21 del sabato, all’Osservatorio, il Cav proporrà la conferenza «Il sistema solare esterno». Domenica 7, accanto a piazza General Cantore, la pro loco ha inoltre programmato il Mercatino con artigianato trentino. •

B.B.