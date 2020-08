Ferragosto, pienone sorprendente

Pienone sulla Riviera degli Ulivi, in questo fine settimana di Ferragosto. Sia ieri, ma soprattutto sabato, lungo la Gardesana e le principali arterie vicine al Garda, si sono formate lunghe code di vetture di turisti stranieri e italiani e tra questi anche molti veronesi o persone provenienti dalle province limitrofe. La stessa situazione si è verificata alla sera, nel momento del rientro. Fra Torri e Garda, in direzione sud, verso le 19.30 di sabato 15 agosto, il serpentone di auto partiva da località Brancolino per arrivare fino alla fine del centro storico di Garda. Situazione simile nelle altre località del litorale veronese, sia verso Peschiera – altro punto critico per la viabilità – che verso Malcesine, con parcheggi per lo più esauriti. Nel corso del giorno, le spiagge sono state occupate da turisti, sia provenienti dall’estero che italiani, compresi i veronesi, come dicevamo, che hanno deciso di trascorrere la giornata ferragostana sulla riva del Benaco. I centri storici, invece, seppur sempre piuttosto animati, si sono affollati soprattutto di sera. Soddisfatti del week end le attività del territorio, a partire da bar e ristoranti, presi d’assalto dai turisti stranieri e da quelli «di giornata», che hanno approfittato anche del bel tempo, per un aperitivo o per fermarsi per pranzo o cena, magari tra un bagno e l’altro nel lago. Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, conferma le note positive dei giorni scorsi. «Per gli albergatori è stato senza dubbio un buon fine settimana. Non abbiamo il tutto esaurito, ma ad ogni modo arriviamo ad un 75 per cento dell’occupazione delle stanze. Viste le premesse e lo scenario apocalittico che ci si presentava davanti, almeno fino al giugno scorso, possiamo ritenerci soddisfatti. Stiamo lavorando bene». Tuttavia è cambiato il modo di prenotare: «Il picco delle prenotazioni per Ferragosto è arrivato tra martedì e mercoledì scorso. Molti, sia italiani che stranieri, hanno aspettato quindi l’ultimo momento prima di fermare una stanza (come avveniva 30 anni fa), decidendo in base al meteo e all’eventuale presenza di focolai del Covid. Si tratta di presenze significative e molto utili per le attività ricettive, ma che si esauriranno in pochi giorni. Già dal 18 agosto si registreranno le prime ripartenze», osserva il presidente De Beni. «Per la fine di agosto, al momento è occupato il 50 per cento delle disponibilità, con un settembre ancora piuttosto incerto». Anche De Beni ha osservato come in quest’ultimo week end «le spiagge fossero piene, seppur in un generale rispetto del distanziamento sanitario previsto, senza assembramenti. È stato un Ferragosto positivo per tutti. Ora speriamo che la stagione prosegua positivamente». •

Emanuele Zanini