Federalberghi, Boschelli direttore del Garda Veneto

Mattia Boschelli è stato confermato direttore di Federalberghi Garda Veneto, l’associazione di categoria che sulla Riviera degli olivi conta circa quattrocento strutture ricettive associate. Il consiglio direttivo riunitosi nella sede di Garda ha confermato il suo incarico, iniziato un anno fa con contratto annuale. Classe 1987, Boschelli è il più giovane tra i direttori alla guida delle sezioni di Federalberghi sparse sul territorio nazionale. Nato e residente sul Garda, figlio di albergatori, ha completato la sua formazione alla Scuola di direzione aziendale della Bocconi di Milano, mentre in gioventù è stato un campione di canottaggio. «Ringrazio il presidente Ivan de Beni e il consiglio direttivo per la fiducia dimostrata, arrivata dopo un anno di intenso lavoro», dichiara Boschelli, «da subito ho supportato la spinta propulsiva del presidente condividendo le sue idee, la sua visione organizzativa e l'obiettivo di rendere l’associazione punto di riferimento per il territorio». Boschelli si sofferma sulle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria: «Gestire questo tsunami non è stato facile, ma il percorso sportivo e la provenienza dalla categoria ricettiva mi hanno caricato di quella determinazione, consapevolezza e senso di appartenenza grazie alle quali mi è stato possibile tenere sotto controllo la situazione e programmare nuove iniziative, offrendo agli associati stimoli e fiducia nella ripresa. L’obiettivo del prossimo triennio è far crescere l’associazione come numero di associati attraverso professionalità e costante ricerca della qualità del servizio». Da De Beni arriva l’augurio di proseguire il lavoro fin qui tracciato: «Sono soddisfatto di questa riconferma», dice. «Fin da subito Boschelli ha manifestato passione, interesse e spirito di sacrificio, confermato soprattutto quando siamo entrati nella triste avventura del Covid-19».

K.F.