Esodo vacanze, code al casello di Affi e rallentamenti sull'A22 e A4

AGGIORNAMENTO ORE 10. Code chilometriche in entrata al casello autostradale di Affi sulla A22 del Brennero in direzione Brennero dove si stanno "mischiando" esodo dei turisti che vogliono raggiungere le località montane delle Dolomiti ed il ritorno a casa dei turisti stranieri tedeschi ed olandesi in primis.

ORE 8.Ultimo fine settimana di luglio ed inizio del primo grande esodo per le vacanze. Dalle 7 e 40 sull’A22 del Brennero si registra traffico rallentato tra Affi e Trento Sud in carreggiata nord mentre dalle prime luci dell’alba code di 4 chilometri si sono sviluppate per traffico intenso tra Carpi e allacciamento con l’A1, l’autostrada del Sole.

Centinaia di migliaia di turisti, in questo come nei prossimi fine settimana, si muoveranno per le ambite mete della riviera adriatica e tirrenica attraverso nodi viabilistici cruciali quali i tratti veronesi dell’A22 e dell’A4 «Milano-Venezia». Attese, durante la giornata, code in uscita ai caselli autostradali di Affi (A22) e Peschiera del Garda (A4), all’intersezione tra le due autostrade con possibili incolonnamenti sulla strada regionale 11 e statale 12 del Brennero, per i viaggiatori che hanno scelto la spiagge del lago di Garda e le località del Trentino per le loro vacanze. A cui si aggiungono, nella giornata di oggi e domenica 31 luglio, gli amanti delle gite “fuori porta” con mete quali la Lessinia e la Valdadige, veronese e trentina.

Massima allerta e prudenza: il consiglio degli operatori del traffico e delle forze dell’ordine. Continuano a vigere le raccomandazioni d’obbligo per chi si mette alla guida, in primis sulle strade gardesane disseminate di centri abitati in cui non sempre viene data precedenza sulle strisce specifiche ai pedoni. Un particolare appello è rivolto ai giovani e giovanissimi che, rincasano dopo serate trascorse in compagnia di amici in ore notturne: non distarsi, moderare la velocità, non guidare in stato di ebbrezza o sotto l’uso di stupefacenti per l’incolumità propria e dei passeggeri, stare attenti ai cosidetti “colpi di sonno”. Forze dell’ordine impegnate sulle strade con controlli ferrei.