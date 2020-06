«Due milioni di avanzo non vengono utilizzati per famiglie e imprese»

È scontro tra sindaco e capogruppo di minoranza di Brenzone sui 101 mila euro arrivati nei giorni scorsi dal Viminale al secondo paese dell’alto lago. A dare la buona nuova dell’arrivo di «101 mila 507,06 euro, pari a un acconto del 30 per cento messo a disposizione dal governo attraverso il Decreto rilancio», era stato il consigliere di minoranza, Tommaso Bertoncelli. «Nei prossimi giorni», ha anticipato l’ex-sindaco di Brenzone e adesso sugli scranno dell’opposizione, «faremo una nostra proposta di utilizzo dei fondi alla maggioranza che guida il Comune di Brenzone. Verificheremo le entrate, le mancate entrate e le uscite del nostro municipio per poi poter formulare una proposta concreta di utilizzo di questi soldi. Oltre un mese fa», aveva chiuso Bertoncelli, «avevamo presentato una richiesta di fare parte di una Commissione consiliare da istituire per determinare come aiutare anzitutto le imprese e le famiglie di Brenzone ma non abbiamo avuto risposta». E aggiunge: «A Brenzone ancora non sono state intraprese grandi iniziative per aiutare cittadini e imprese eppure l’avanzo di bilancio è di 2 milioni di euro di cui 1 milione e 40 mila euro sarebbero utilizzabili subito, mentre il resto è vincolato». A gelare però Bertoncelli è arrivato il sindaco, Davide Benedetti. «I fondi, come previsto dalla norma», ha argomentato il primo cittadino, «non sono risorse aggiuntive di cui si può disporre liberamente. Sono soldi a parziale e, al momento, insufficiente ristoro del gettito mancante a causa del Covid. Che sia stato fatto poco a Brenzone è assolutamente falso: nell’ultimo consiglio comunale abbiamo anche esposto una lunga lista di iniziative che erano nelle nostre facoltà e che abbiamo messo in atto». Nel merito, Benedetti ha ricordato le parole di Anci Veneto secondo cui «il fondo per il ristoro della riduzione Imu destinata agli alberghi e ad altre strutture recettive appare seriamente sottostimato, quello relativo all’imposta di soggiorno copre appena un sesto del gettito 2019. Inoltre, deve essere ulteriormente sostenuto il trasporto pubblico locale di competenza degli enti locali con uno stanziamento aggiuntivo di almeno 300 milioni di euro rispetto ai 500 attualmente previsti. Infine», secondo Benedetti, «va introdotto un intervento sulla Tari, sia in termini di risorse dedicate, sia per l’esigenza di uno schema ragionevole e uniforme di agevolazione nazionale, puntata su tre mesi di difficoltà per le aziende sottoposte a lockdown, nonché estesa alle famiglie». Secondo il sindaco, insomma, i soldi arrivati da Roma non bastano affatto. Conclusione: «Purtroppo constato che, in questi mesi, le proposte della minoranza sono state spesso demagogiche, prive di fondamento giuridico. A fronte di possibili mancate entrate che si potrebbero avvicinare al milione di euro, l'avanzo di bilancio citato dalla minoranza potrebbe essere appena sufficiente per riequilibrare la gestione annuale del municipio». •

G. MUS.