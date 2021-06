Due Comuni investono per la tutela delle alborelle

La giunta di Bardolino ha erogato un contributo di mille euro all’Unione pescatori sportivi del Garda per il piano di miglioramento della pesca dell’alborella nel Garda. Il progetto prevede la presa in esame di differenti siti lungo la sponda del lago nei quali sia possibile recuperare il materiale ittiogenico necessario, la cura dei letti di frega naturali e protezione delle aree sensibili; la scelta di aree circoscritte sulla sponda veronese del Garda e la preparazione ad accogliere i letti di frega artificiali. I punti interessati sono a Malcesine, Castelletto di Brenzone, Torri del Bencaco, Garda, Bardolino. Il progetto è stato definito estremamente valido sul piano tecnico-scientifico dalla Regione Veneto in quanto l’alborella ha rappresentato per secoli una fonte di sostentamento importante per le popolazioni rurali rivierasche e ha sempre rappresentato un elemento distintivo delle acque del Benaco. Mille euro di contributo per lo stesso progetto anche dalla Giunta di Brenzone, per dare continuità a un progetto iniziato nel 2019. «Le alborelle, che noi a Brenzone chiamiamo agole e in altri paesi rivieraschi chiamano aole», ha spiegato il sindaco Davide Benedetti, «sono un bene prezioso per il lago: hanno sfamato generazioni fino agli anni ’60. Credo che sia importante il valore culturale del progetto». Al progetto della Unione Pesca Sportiva del Garda collaborano gli ittiologi Ivano Confortini, della Provincia di Verona, e Andrea Giacini.«Il progetto iniziato nel 2019 ha avuto un buon successo e ha portato nel lago uova di alborella da far schiudere sulle spiagge individuate».•. S.J. e G.M.